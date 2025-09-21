Ce sympathique humoriste aura droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Après la distribution de la nouvelle quotidienne Antigang et la joueuse de hockey Marie-Philip Poulin, ce sera au tour de l'humoriste Guillaume Pineault de se faire chanter la pomme par ses amis et collègues à En direct de l'univers.

Parmi les visages connus qu'on risque d'apercevoir samedi prochain, on note Pierre Hébert et Mickaël Gouin, deux grands amis de Guillaume, ainsi que Jey Fournier, qui assure la première partie de ses spectacles.

Et puis pourquoi pas un petit clin d'oeil à cette fausse rumeur qui voulait que Korine Côté et Guillaume Pineault forment un couple...

Comme il fait partie de la bande de Véronique et les Fantastiques, on risque aussi de voir certains membres du groupe sur scène, comme Varda Étienne et Guylaine Guay.

Comme il est très proche de sa famille, son frère et/ou son père pourraient bien apparaître à un moment ou à un autre au cours de la soirée, tout comme certains de ses grands amis ne faisant pas partie du milieu artistique.

Parmi ses coups de coeur musicaux du moment, on note la pianiste Alexandra Stréliski, le groupe Les trois accords et l'autrice-compositrice-interprète très en vogue Lou-Adriane Cassidy.

Aussi, puisque Guillaume a roasté Marina Orsini cet été dans le cadre des Grands Bien-Cuits Juste pour rire, la comédienne et animatrice pourrait peut-être passer faire son tour et rendre la pareille à son collègue.

Ne manquez pas le En direct de l'univers de Guillaume Pineault le 27 septembre à 19 h sur ICI Télé.