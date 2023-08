Claude Legault tente de pièger son ami Guy Jodoin à ComediHa! et ça dérape

Vendredi, c'était au tour de Guy Jodoin de goûter à la médecine des Grands Bien-cuits ComediHa!

Juste avant que le spectacle débute, Claude Legault a rejoint l'animateur de foule sur la scène du Grand Théâtre afin de s'entretenir avec le public. Il a demandé aux spectateurs de réagir lorsqu'il parlerait de Dans une galaxie près de chez vous et du Capitaine Charles Patenaude. Il voulait ainsi prouver à son ami que sa série était le plus grand succès de sa carrière. À la répétition, tout se déroulait à merveille, mais les choses se sont un peu gâtées lors de l'enregistrement...

Déjà, Claude Legault a été acclamé comme une star du rock à son entrée en scène au début du spectacle, ce qui n'était pas du tout prévu, et lorsqu'est venu le temps de faire son fameux numéro, il n'avait qu'à dire "Galaxie" et il provoquait l'hystérie dans la salle. Le problème étant que le mot revenait souvent dans son discours, et que les hurlements de la foule gênaient le rythme du roast. Ainsi, il a dû parler de "la chose qui se passe dans l'espace".

En demandant l'aide du public, il s'est mis les pieds dans les plats. C'est ce qu'on appelle : l'arroseur arrosé. Par contre, si le numéro était, à la base, très drôle, il est ainsi devenu tordant. Ce fut l'un des meilleurs moments de cette soirée, sans temps mort ni fausse note.

C'est à Charles Lafortune qu'on avait confié l'animation de l'émission. À l'aise dans ce rôle, il a mené de main de maître cette soirée, où il a, lui aussi, été souvent égratigné par les consoeurs et confrères. Au cours de son monologue d'ouverture, il a abordé son animation du Gala Artis avec la jubilaire (gala qui a été annulé l'année suivante : « on a tué le Gala Artis », dira-t-il), puis s'est moqué de ses looks de tapis rouge ainsi que de ses remerciements incompréhensibles.

« La voix. Tu as l'air tanné d'animer ce show-là depuis 2017. Fais-toi s'en pas Charles, c'est un sentiment partagé. » - Korine Côté.

L'humoriste Korine Côté a lancé le bal de très habile façon, insultant autant Guy Jodoin que ses célèbres collègues. Puis, c'est le fils du principal intéressé, Hugolin, qui a pris la parole. Très naturel et désinvolte, il a mentionné que son père aimait beaucoup faire des voyages, surtout sans sa famille. « Je suis vraiment content de te rencontrer en personne », lui dit-il d'ailleurs d'entrée de jeu. Étudiant en théâtre, il a su prouver qu'il avait le talent nécessaire exercer le même métier que son père.

Dominic et Martin, pour qui Guy Jodoin a fait de la mise scène, ont martelé son amour des répétitions et ont raconté une anecdote mémorable de pizza-ghetti. Marie-Ève Morency a abordé ses talents discutables d'improvisateur et Alex Perron a fait une revue de sa carrière au cinéma, insistant sur son rôle d'homosexuel maniéré dans le film Les Boys. Puis, Jean-François Mercier a fermé le bal en parlant notamment de la fois où Guy avait failli tuer sa mère.

Même s'il y a eu des sujets récurrents au fil de ce bien-cuit (son visage rouge, les rumeurs de relation avec Maxime Landry, son intensité et son récent divorce), tous les rôtisseurs ont offert des performances originales et audacieuses. Lorsque fut venu le temps de la vengeance, Guy Jodoin a livré une riposte assez brève, mais on ne peut plus sanglante.

Comme pour le roast de Jean-Michel Anctil, on peut difficilement trouver de défauts à cette soirée, qu'on vous recommande très fortement de reprendre lorsqu'elle sera disponible sur la plateforme VRAI en décembre prochain.