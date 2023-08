Charles Lafortune animera le Grand Bien-cuit Comediha! de son ami Guy Jodoin

Les Grands Bien-cuits ComediHa! seront tournés cette semaine et c'est nul autre que Charles Lafortune qui animera la soirée de Guy Jodoin.

Leur relation remonte à loin. « Guy Jodoin m'a toujours volé mes jobs », lance d'abord Charles Lafortune, rieur. « J'ai animé le gala Artis, j'ai animé Le Cercle et après il a animé Le Tricheur, j'ai animé un show d'été qui s'appelait Tôt ou tard et après ça, il a animé Sucré salé. »

« Guy, c'est quelqu'un que je connais très bien », avoue-t-il. « On a fait Karl et Max ensemble. On a un parcours similaire : deux comédiens qui sont devenus animateurs par la force des choses. »

« C'est une belle cible pour un bien-cuit Guy », ajoute l'animateur. « Il a plein de tocs. Par exemple, il souligne ses textes en codes de couleurs pour les différentes intentions. Guy devient daltonien, il est incapable d'interpréter un personnage. Guy aime beaucoup beaucoup répéter, c'est comme une obsession. Il aime plus répéter que le faire devant le monde. »

« Aussi, il a une période de sa vie où la technologie et lui, c'était comme l'eau et le feu. Il n'avait pas de cellulaire, on ne pouvait pas le rejoindre. C'était soit les signes de feu ou le télégramme pour le rejoindre. »

Les bien-cuits ComediHa! sont généralement assez décapants (on se rappellera que Martin Matte avait été fortement secoué par ses confrères l'an dernier). Charles Lafortune avoue qu'il n'a pas l'intention d'épargner son ami, ni les rôtisseurs d'ailleurs.

Korine Côté, Marie Eve Morency, Dominic et Martin, Claude Legault, Jean-François Mercier, Alex Perron et Hugolin Jodoin-Michaud, le fils de Guy, lui tireront la pipe.

La soirée se déroulera le vendredi 18 août prochain et vous pouvez vous procurer des billets ici.