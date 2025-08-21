Gildor Roy n'est pas épargné par Vincent-Guillaume Otis et ses amis lors de son Grand Bien-Cuit

Après Patrice L'Écuyer, c'était au tour de Gildor Roy de se faire rôtir sur la scène du Grand Théâtre de Québec.

Son Grand Bien-Cuit était animé par son bon ami Vincent-Guillaume Otis. Ce dernier était visiblement très nerveux d'entrer dans la peau d'un humoriste pour une soirée, mais il a rempli son mandat avec brio. Ses talents d'acteur ont été mis à profit dans un monologue corrosif où chaque réplique était lancée avec la ferveur d'un premier de classe. Voyez deux extraits dans la vidéo au bas de l'article.

Korine Côté, qui a rencontré Gildor lors d'un tournage d'En direct de l'univers, a attaqué la soirée en parlant de sa carrière musicale. On peut dire qu'elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère!

Gildor pourrait se sortir la graine sans rien dire que je le trouverais plus respectueux que quand il sort un album. - Korine Côté

Même si les blagues n'étaient certes pas toujours tendres, l'interprète du Commandant Chiasson a accusé tous les coups avec dignité, même admiration pour ses collègues, qui ont tous livré une performance remarquable. Reste que le trophée de la meilleure interprète féminine revient à Sonia Vachon qui a réussi à faire croire à la foule et à l'invité principal qu'elle éclatait en sanglots en se rappelant un souvenir de son défunt père. « Je pleure pas pour vrai gros débile, je voulais juste te montrer c'est quoi quelqu'un qui sait jouer! », a-t-elle lancé sous la stupéfaction et l'hilarité générales. Elle a eu droit à une ovation debout et elle l'a méritée!

Autre panéliste à avoir eu un accueil extrêmement chaleureux du public a été José Gaudet qui a raconté des anecdotes du tournage de la série Au volant d'une belle cubaine, filmée à La Havane en plein été. Il s'étonnait notamment du fait que Gildor avait eu plus de succès auprès des dames que lui pendant ce voyage.

Revenez-en! Sur une échelle de Stéphane Rousseau à Shrek, il est quand même plus proche de Shrek. Sur une échelle de Stéphane Rousseau à Shrek, il a mangé Rousseau. - José Gaudet

Son grand ami Michel Barrette est aussi venu raconter quelques anecdotes (nous aurions été bien déçus si ses aptitudes de raconteur n'aient pas été mises à profit). Ses histoires devaient prouver que Gildor n'était pas très fiable. Ce dernier a l'habitude, semble-t-il, de poser des lapins à ses amis, même quand ceux-ci les attendent dans le stationnement du centre d'achat pour partir en road trip avec lui. D'ailleurs, Silvi Tourigny a aussi fait état du manque de fiabilité de Gildor. Celui-ci devait faire la mise en scène de son spectacle, mais il ne s'est jamais présenté au rendez-vous. Elle n'a eu des nouvelles de lui que six mois plus tard. « Ça fait des mois que j'ai le feeling que j'ai oublié quelque chose », lui avait-il dit.

Dominic Sillon a travaillé en étroite collaboration avec Gildor Roy sur La tour. Il a abordé ses « tocs d'animateur » et quelques secrets de coulisses. La soeur de l'hommagé, Maxim Roy, était aussi présente. Celle-ci a ressassé de vieux souvenirs d'enfance en présentant quelques photos de sa collection personnelle.

On dirait que les parents de Maxim ont fait ses frères en pratiquant la sodomie. - Dominic Sillon

Gildor Roy s'est beaucoup amusé à rendre la monnaie de leur pièce à ses rôtisseurs. Il a bien averti ceux-ci d'entrée de jeu : « mon avocat est dans la salle ce soir ».

Les Grands Bien-Cuit Juste pour rire seront présentés sur illico+ à la fin de l'automne.