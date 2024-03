Un buffet musical flamboyant pour Mona de Grenoble à En direct de l'univers

Les paillettes, le glam et l'extravagance étaient au rendez-vous ce soir à En direct de l'univers, non pour célébrer la venue prochaine du tant attendu printemps, mais bien pour souligner avec beauté le répertoire musical d'Alexandre Aussant, alias Mona de Grenoble. L'artiste, dont la popularité semble prendre de vertigineuses proportions depuis quelque temps, aura effectivement vu défiler sous ses yeux fardés un mirobolant et festif condensé de chansons propres à son univers.

Ce que nous avons pu admirer ce soir, c'est à quel point chaque membre de l'équipe de France Beaudoin est précieux, eux qui ont gratifié la convive de la soirée d'un réjouissant banquet, avec en ouverture le très dansant « A Fifth of Beethoven », une chanson classique revisitée en version disco. Puis, « Hit The Road Jack », offert par l'excellent Martin Deschamps, a jeté son venin de festivités sur l'ensemble du plateau. Son ancienne coloc dans la maison de Big Brother Célébrités, Korine Côté, a par la suite subjugué bon nombre de téléspectateurs avec une relecture bien énergique de « Vivante », un titre de France D'Amour qui donne le goût à Mona de « péter des guitares sèches sur la tête du monde », rien de moins!

Aux dires de celle se décrivant comme étant « la plus belle des laides », cette soirée fut un véritable buffet, dans lequel les genres musicaux se sont conjugués à la flamboyance du prestigieux costume de plumes roses que la convive revêtait.

« J'suis ben excitée! », s'est même exclamée Mona de Grenoble qui ne se doutait absolument pas que, quelques instants plus tard, une certaine Marie-Mai se pointerait dans l'embrasure du studio. Cette dernière a livré une prestation à couper le souffle de « la plus belle chanson de tous les temps », la magnifique chanson « The Winner Takes It All » d'ABBA. Quelle voix, quelle puissance a fait preuve celle qui a récemment lancé un nouveau titre issu de son album à venir!