Gala les Olivier 2025 : Korine Côté frappe dans le mille, Mona de Grenoble gagne le grand prix

La nouvelle animatrice du Gala les Olivier, Korine Côté, qui succédait à Ève Côté et Cathy Gauthier, a choisi l'autodérision pour lancer la 26e édition du Gala célébrant l'excellence dans le milieu de l'humour.

Si l'humoriste réservait évidemment quelques répliques grinçantes pour certains des invités de la soirée, c'est à elle-même qu'elle s'est principalement attaquée en analysant ses pires portraits publiés dans les médias (Désolée Korine! On va tenter de faire mieux la prochaine fois). Son numéro, franchement drôle, n'a pas manqué de faire mouche dans la salle. Elle s'est permis d'écorcher quelques artistes, notamment Mariana Mazza : « C'est redevenu à la mode la lecture depuis que Mariana sait lire. » Elle s'est aussi attardée à la rumeur qui a circulé dans la dernière année selon laquelle elle fréquentait Guillaume Pineault, « La version Korine Côté de Patrice Michaud ».

On ne pourrait jamais faire des enfants ensemble. Ça ne serait que des nez.

Au terme de ce monologue bien ciselé, on pouvait déjà dire mission accomplie pour Korine Côté, qui est arrivée à nous faire rire, nous surprendre et nous divertir. Plusieurs humoristes ont ensuite pris le relais pour présenter les prix et offrir, du même coup, des numéros délirants. Dans cette catégorie, Mona de Grenoble a frappé fort en débarquant sur scène avec une immense crinoline dans laquelle se cachait un party avec les Grandes crues : « C'est accueillant, mais ça sent le cul dans le sous-sol », a lancé Marie-Lyne Joncas hilare. Richardson Zéphir nous a aussi beaucoup fait rire avec son doublage des nommés dans la catégorie » Texte de l'année spectacle d'humour ». L'apparition éclair de Marthe Laverdière, qui a joué « la conscience » de Korine Côté, était aussi du bonbon! Et que dire de la comédie musicale « Magique Mike », avec un Mike Ward « amélioré » joué par nul autre que Claude Bégin, plus sexy que jamais! On en aurait pris plus! On aurait vraiment aimé voir la réaction de Mike Ward, qui n'était pas présent pour le gala malheureusement. Même son de cloche pour le duo burlesque formé par Anne-Élizabeth Bossé et Jo Cormier, les vieilles dames commères vues dans LOL: Qui rira le dernier?, qu'on doit absolument revoir! Pourquoi pas un podcast ou un numéro complet dans un gala cet été?

Parmi les gagnantes et gagnants de la soirée, notons le prix « Texte de l'année spectacle d'humour » remis à Guillaume Pineault, une première récompense en carrière pour l'humoriste qui n'a pas manqué d'être ému. Marthe Laverdière a reçu le prix du « Spectacle de l'année - meilleur vendeur ». Elle n'était malheureusement pas présente, mais elle a tout de même préparé une vidéo remplie de reconnaissance pour son public. C'est comme ça que je t'aime a couronné sa trilogie avec le prix de la « série d'humour de l'année ». Rosalie Vaillancourt a récolté l'Olivier du « Spectacle d'humour de l'année » pour son MILF. Elle a tenu à remercier notamment sa fille : « Merci Marguerite, tu es mon plus beau spectacle. » Mona de Grenoble a remporté, à sa grande surprise, l'Olivier de l'année. « Devenez gai », a-t-elle lancé en boutade à la fin de son discours non préparé. Une ultime victoire qui nous a particulièrement fait plaisir!

Merci à toutes les pizzérias du Québec qui croient en la culture d'ici! - Korine Côté

Découvrez tous les artistes récompensés pendant la soirée ci-dessous.

Nous avons BEAUCOUP ri pendant cette édition des Olivier, de bon coeur, en oubliant avec bonheur tous les sujets qui viennent grisailler notre quotidien depuis quelques semaines (pas de merci à nos voisins du Sud pour ça!). Peut-on redonner le mandat à Korine Côté l'an prochain? On lance ça dans l'univers!

