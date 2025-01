Découvrez les nominations au Gala les Olivier 2025

Ce mercredi, Radio-Canada et l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH) dévoilent l'identité de tous les nommé.e.s pour le prochain Gala les Olivier, qui aura lieu le 23 mars prochain. C'est l'humoriste Korine Côté qui prendra les commandes de cet événement qui soulignera l'excellence dans le milieu de l'humour.

Lors de cette prochaine édition, 22 statuettes seront remises dont une toute nouvelle qui couronnera le festival d'humour de l'année. Quant au vote du public présenté par EBOX, il sera dédié à la catégorie Olivier de l'année et le public sera invité à se prononcer, exclusivement en ligne, dès le 5 mars 2025 à midi à RADIO-CANADA.CA/OLIVIER et ce, jusqu'au 21 mars 2025 à midi.

Mona de Grenoble, Katherine Levac, Arnaud Soly, Rosalie Vaillancourt et Mike Ward sont nommés dans la prestigieuse catégorie de l'Olivier de l'année.

Lors du gala télévisé, onze prix seront remis et onze autres le seront à l'occasion du Gala de l'industrie de l'APIH qui se tiendra au Studio-Cabaret de l'Espace St-Denis, également le 23 mars 2025. Pour animer cette soirée qui lance les festivités, on a de nouveau fait appel au mordant Mike Beaudoin, reconnu et apprécié pour son franc-parler, son authenticité et son naturel comique.

Dans la catégorie du spectacle d'humour de l'année, on retrouve Laurent Paquin, Marthe Laverdière, Rosalie Vaillancourt, Neev et Guillaume Pineault.

Voyez l'ensemble des nominations pour le gala principal ci-dessous.

L'événement sera diffusé en direct le dimanche 23 mars 2025 à 20 h sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.