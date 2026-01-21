Les Olivier 2026 : Mégan Brouillard et Pierre-Yves Roy-Desmarais s'illustrent

La liste complète des nominations de la 27e édition du Gala Les Olivier vient d'être dévoilée.

Mégan Brouillard, qui a remporté le trophée de la Découverte de l'année en 2025, se retrouve au sommet des nominations avec quatre mentions, dont Spectacle d'humour de l’année et Olivier de l’année, remis par le public. On peut dire que l'ascension de la jeune femme a été fulgurante!

Bien que le nouveau spectacle de Pierre-Yves Roy-Desmarais (Une année en un an) ne sera éligible aux Olivier que l'an prochain, l'humoriste multidisciplinaire se retrouve malgré tout parmi les artistes les plus cités en 2026, notamment grâce à son numéro d'ouverture de l'ADISQ et son travail d'auteur et de metteur en scène sur le one-man-show de son ami David Beaucage.

Ce dernier se retrouve d'ailleurs dans la prestigieuse catégorie du Spectacle d'humour de l’année aux côtés de Mégan, Martin Perizzolo, Mélanie Couture et Mona de Grenoble.

Du côté de la télé, Complètement Lycée, Vestiaires, Inspirez expirez, L’oeil du cyclone et Qui a poussé Mélodie? se disputeront l'Olivier de la série de fiction humoristique de l'année.

Korine Côté sera de retour à l'animation de la cérémonie, qui se tiendra le dimanche 29 mars prochain à 20 h.

Pascal Cameron animera, pour sa part, le Gala de l'industrie, qui aura lieu aussi le 29 mars.

Découvrez les nommés dans toutes les catégories ci-dessous.