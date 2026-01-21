Les Olivier 2026 : Mégan Brouillard et Pierre-Yves Roy-Desmarais s'illustrent

La liste complète des nominations de la 27e édition du Gala Les Olivier vient d'être dévoilée.
Mégan Brouillard, qui a remporté le trophée de la Découverte de l'année en 2025, se retrouve au sommet des nominations avec quatre mentions, dont Spectacle d'humour de l’année et Olivier de l’année, remis par le public. On peut dire que l'ascension de la jeune femme a été fulgurante!
Bien que le nouveau spectacle de Pierre-Yves Roy-Desmarais (Une année en un an) ne sera éligible aux Olivier que l'an prochain, l'humoriste multidisciplinaire se retrouve malgré tout parmi les artistes les plus cités en 2026, notamment grâce à son numéro d'ouverture de l'ADISQ et son travail d'auteur et de metteur en scène sur le one-man-show de son ami David Beaucage.
Ce dernier se retrouve d'ailleurs dans la prestigieuse catégorie du Spectacle d'humour de l’année aux côtés de Mégan, Martin Perizzolo, Mélanie Couture et Mona de Grenoble.
Du côté de la télé, Complètement Lycée, Vestiaires, Inspirez expirez, L’oeil du cyclone et Qui a poussé Mélodie? se disputeront l'Olivier de la série de fiction humoristique de l'année.
Korine Côté sera de retour à l'animation de la cérémonie, qui se tiendra le dimanche 29 mars prochain à 20 h.
Pascal Cameron animera, pour sa part, le Gala de l'industrie, qui aura lieu aussi le 29 mars.
Découvrez les nommés dans toutes les catégories ci-dessous.
Gala Les Olivier
2026
Découvrez les gagnants le
29 mars 2026 à partir de 20h00.
Spectacle d'humour de l'année
Super normal
David Beaucage
Perizzolo le dramatiste
Martin Perizzolo
Chiendent
Mégan Brouillard
Ça change toute
Mélanie Couture
De la poudre aux yeux
Mona de Grenoble
Olivier de l'année
Pierre-Yves Roy-Desmarais
Spectacle d'humour / Meilleur vendeur de l'année
Numéro d'humour de l'année
Numéro dans Le Grand Bien-cuit de Gildor Roy
Korine Côté
Adopter un blanc
Mibenson Sylvain
Numéro d'ouverture du Gala de l'ADIS!Q - Une bonne toune, c’t’une bonne toune
Pierre-Yves Roy-Desmarais
J’adore la sériole jaune
P-O Forget
Numéro dans Le Grand Bien-cuit de Patrice L’Écuyer
Virginie Fortin
Texte de l'année / Spectacle d'humour
Super normal
David Beaucage, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Alexandre Forest
Perizzolo le dramatiste
Martin Perizzolo
Chiendent
Mégan Brouillard
Ça change toute
Mélanie Couture, Catherine Cliche, Justine Philie
Capsule ou sketch radio humoristique de l'année
Itinérance, le parcours du combattant
Catherine Ethier
La zone à Marcoux : Suis-je plus hot qu’Yvon
Etienne Marcoux
Toute Va Mal Tout Le Temps - Le Retour de Jeremy Hot
François Ruel-Côté
Le bien-cuit de Simon-Olivier Fecteau
Michelle Desrochers
Les Démones du midi
Pascal Cameron
Capsule ou sketch web humoristique de l'année
Tu croises ta psy
Charles Brunet, Ariane Brunet
Les aventures d'un gars
Brian Piton
Les enseignants au secondaire
Dom Babin
Bienvenue à Mister Beast Québec
P-O Forget
Feu de foyer
Thomas Bédard, Arnaud Soly
Texte de l'année : capsule ou sketch web humoristique
Thomas Bédard, Arnaud Soly
Feu de foyer
Thomas Bédard
Nouveau gendre
Brian Piton
Les aventures d'un gars
David Beaucage, Sam Boisvert
Denis le Swiftie
Zachary T. Gauthier, Alexis Fortin
Alexis Explique l’école privée
Podcast humoristique avec script de l'année
C’est presque bon à savoir
Enquête de crime: une histoire presque vraie
Les pires moments de l’histoire avec Charles Beauchesne - Saison VII
Simon et Tyler racontent (Un balado de Simon et Tyler)
Podcast humoristique sans script de l'année
Émission télé humoristique de l'année
Les grands bien-cuits ComédiHa!
Saison 4
À la poursuite du rêve glacé
Série de fiction humoristique de l'année
Inspirez expirez
Saison 2
Complètement lycée
Saison 3
L'oeil du cyclone
Saison 4
Série web humoristique de l'année
Texte série télé ou web humoristique de l’année
Complètement lycée
Saison 3
Inspirez expirez
Saison 2
Mise en scène de l'année
Anthony Kavanagh
Happy de Anthony Kavanagh
François Bernier
En feu de Silvi Tourigny
Martin Perizzolo
Perizzolo le dramatiste de Martin Perizzolo
Pierre-Yves Roy-Desmarais
Super normal de David Beaucage
Vincent Léonard
De la poudre aux yeux de Mona de Grenoble
Conception visuelle de l’année
Gabriel Poirier, Mathieu Paradis
Remasterisé de André-Philippe Gagnon
Sébastien Pedneault
Super normal de David Beaucage
Stéphane Caissy
En feu de Silvi Tourigny
Steve Croteau
Ahh Caramel… de Martin Vachon
Sylvianne Binette, Julien Laflamme
De la poudre aux yeux de Mona de Grenoble