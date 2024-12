Photo : 13 ans pour le fils de Patrick Huard et Anik Jean

Jeudi dernier, Nathan Huard fêtait son 13e anniversaire.

La fière maman, Anik Jean, a partagé une photo de son grand garçon sur les réseaux sociaux. Voyez-la au bas de l'article.

« 26 décembre, Déjà 13 ans pour Nathan. Toujours ma plus belle réussite et mon plus grand projet. Chaque matin je me réveille et je le regarde comme si il était un rêve. L'amour de ma vie. Je suis fière d'être la maman de cet incroyable humain. ❤️ », écrivait-elle en accompagnement de l'image.

Mère et fils partagent visiblement une passion pour la musique puisque sur son gâteau de fête, Nathan avait demandé de faire inscrire le logo du groupe Metallica.

Notons qu'autant Anik que son mari Patrick Huard seront très occupés dans les prochains mois. La première a été choisie pour porter au grand écran Qimmik, le dernier roman de Michel Jean, et signera également la trame sonore de la série télé Bon cop, Bad Cop. Patrick chapeautera le projet en plus d'y reprendre son rôle du célèbre policier David Bouchard.

On pourra aussi voir Patrick Huard dans la troisième saison de LOL : Qui rira le dernier? sur Amazon Prime Video le 9 janvier à 19 h. Voyez l'hilarante bande-annonce de cette prochaine mouture ici.