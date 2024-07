De très gros noms pour la deuxième saison de Pour une fois

Le concept de l'émission Pour une fois de Télé-Québec a rapidement été adopté par les téléspectateurs québécois.

Cette idée de « talk-show inversé », où un invité se fait interviewer par quatre personnalités surprises qu’il connait ou non et qui sont issues de milieux variés, crée chaque fois des tête-à-tête mémorables dans lesquels on s'éloigne de la fameuse « cassette » des entrevues conventionnelles.

Au cours de l'an un, plusieurs membres de la communauté artistique se sont prêtés à l'exercice, que ce soit en tant qu'intervieweur qu'interviewé. Sur la chaise de l'invité, nous avons retrouvé des gens très connus, tels qu'Anne Dorval, Jean-René Dufort, qui a abordé pour une rare fois son long séjour d'un mois à l'hôpital (détails ici), Martin Matte, Éric Bruneau et Guy Jodoin.

La deuxième saison ne sera pas en reste puisque d'autres personnalités populaires ont accepté de se prêter au jeu. Parmi elles, on compte :

Nous avons très hâte de découvrir qui interrogera ces vedettes québécoises et quelles questions se feront-elles poser.

La deuxième saison de Pour une fois débarque à Télé-Québec dès le samedi 7 septembre à 20 h.

Consultez notre calendrier complet de la rentrée ici.