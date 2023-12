Cette semaine, TVA se propose de nous offrir deux émissions bien spéciales dans sa programmation d'avant les fêtes, alors que plusieurs de vos séries préférées sont déjà en pause.

Dimanche 17 décembre à 18 h 30, les téléspectateurs pourront fêter avec Guy Jodoin et ses invités la 2000e émission du Tricheur.

Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter avec l'animateur qui nous a promis une émission complètement folle : «Il y a quelqu'un qui l'a vue avec moi et qui a dit : "J'ai l'impression que les patrons sont partis et qu'ils vous ont laissé TVA libre". On est vraiment délinquants. » Les joueurs invités pour cette 2000e sont Jean-Michel Anctil, Julie Ringuette, Yves P. Pelletier, Dave Morissette et Sonia Vachon.

Lisez notre entrevue complète avec Guy Jodoin ici.

Tout de suite après, à 19 h 30 sur les ondes de TVA, le public pourra renouer avec toute la distribution de la franchise Les boys pour une émission toute spéciale « Y'en aura pas eu de facile », soulignant les 25 ans de ce succès. L'émission s'intitule Les Boys, 25e anniversaire.

En effet, le film Les Boys est paru au Québec le 12 décembre 1997, séduisant instantanément un large public. On y faisait la rencontre d'un club de hockey amateur dirigé par un propriétaire de bar, Stan. À la suite d'une partie de poker qui tournait mal, Stan se voyait contraint de mettre sa brasserie en jeu dans une partie de hockey entre ses Boys et l'équipe de Méo (Pierre Lebeau), à qui il devait beaucoup d'argent (50 000 $)... Le reste fait partie de l'histoire.

Ainsi, dans un bar aux allures de Chez Stan, les comédiens des films se sont réunis pour répondre aux questions de l'animateur, nul autre que Michel « Popol » Charette.

Ainsi, vous y retrouverez Rémy Girard, Marc Messier, Pierre Lebeau, Patrick Labbé, Yvan Ponton, Patrick Huard, Roc Lafortune et Paul Houde notamment. À noter que des invités surprises se joindront à la fête, nous assurant de passer un formidable moment nostalgique en compagnie de nos Boys.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Ce sera évidemment l'occasion de revenir sur des anecdotes de tournage, tout comme de se partager des souvenirs de moments ludiques ou marquants des films. C'est à ne pas manquer, pour combler le fan de hockey ou de cinéma québécois en vous!

C'est le dimanche 17 décembre à 19 h 30 à TVA.