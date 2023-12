Nous avons récemment rencontré Guy Jodoin cette semaine alors qu'il tournait la minisérie documentaire sur les 25 ans de Dans une galaxie près de chez vous. Apprenez-en plus sur ce projet, animé par Matthieu Pepper, ici.

Nous en avons profité pour parler au comédien de la 2000e du Tricheur, qui sera diffusée dans moins de deux semaines à TVA.

« C'est complètement éclaté », nous dit-il d'emblée. « C'est un peu à l'image de Tim Burton. »

Avouons que ce n'est pas tout à fait l'inspiration que nous aurions accolée d'emblée à une émission spéciale du Tricheur. Ça promettait déjà, mais il poursuit : « C'est cauchemardesque, mais avec beaucoup de rires naturellement. »

Il y a beaucoup de stock. C'est du crémage, par-dessus crémage, par-dessus crémage.

Il ajoute : « J'ai demandé à ce qu'on me surprenne, donc je suis en train d'animer une émission dans laquelle je n'ai aucune idée de ce qui va arriver à part les questions. Il y a eu beaucoup d'émotions pour moi ».

Les joueurs de cette 2000e émission (d'une durée exceptionnelle de 60 minutes) seront Julie Ringuette, Sonia Vachon, Yves P. Pelletier, Dave Morissette et Jean-Michel Anctil. Ils remettront tous l'argent amassé aux Banques alimentaires du Québec. Notons que le band de La belle tournée sera aussi sur présent afin de mettre de l'ambiance sur le plateau.

En ce qui concerne les invités surprises, Guy Jodoin nous dit que l'un de ses collègues de Dans une galaxie près de chez vous a participé à l'émission. Comme la veille du tournage, l'animateur était justement avec la gang de Galaxie chez Claude Legault pour un party, il ne s'attendait pas du tout à cette visite.

Je ne sais pas comment les gens vont recevoir ça, mais ne cligne pas des yeux parce que tu vas manquer une joke.

« Il y a quelqu'un qui l'a vue avec moi et qui a dit : "J'ai l'impression que les patrons sont partis et qu'ils vous ont laissé TVA libre". On est vraiment délinquants », indique l'animateur, l'oeil brillant.

Le 2000e épisode du Tricheur sera diffusé le dimanche 17 décembre à 18 h 30.

Précisons également que la semaine prochaine (du 11 au 15 décembre) en sera une spéciale Noël pour Le Tricheur. Élyse Marquis, Sonia Vachon, Édith Cochrane, Patrice L'Écuyer et Bernard Fortin viendront souligner les fêtes. Chansons de Noël, surprises et cadeaux sont au rendez-vous.