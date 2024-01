Note importante : Si vous n'avez pas encore vu les trois derniers épisodes de la 2e saison de LOL : Qui rira le dernier, il serait peut-être préférable de cesser votre lecture maintenant, puisque des détails importants de l'action sont abordés ci-dessous.

Sans avoir de chiffres pour appuyer nos propos, il nous semble évident que la deuxième saison de LOL : Qui rira le dernier? est encore une fois un immense succès. L'émission, proposée sur Amazon Prime Vidéo, est sur toutes les lèvres et tout le monde se demandait, jusqu'à hier, qui pourrait l'emporter.

Les trois derniers épisodes sont maintenant disponibles pour tous sur la plateforme et quel bonheur ils nous offrent!

Pour ceux et celles qui, comme nous, ont plongé rapidement dans le visionnement de cette deuxième moitié, êtes-vous surpris de l'issue du combat sans rire? Nous, oui!

Après la première demie, qui a malheureusement causé l'éviction de l'un de nos joueurs préférés, Stéphane Rousseau (son numéro du pénis géant était MÉMORABLE!), plus rien ne pouvait nous surprendre. Par contre, il fallait être aveugle pour ne pas voir que Tai TL avait de bonnes chances de se rendre en finale. L'influenceur ne faisait même pas l'ombre d'avoir envie de rire... Est-il fait en tôle? Lisez nos impressions sur les premiers épisodes ici.

C'est là que les choses se sont compliquées. Après l'éviction crève-coeur de Neev, Pier-Luc Funk (un autre de nos petits préférés grâce à son numéro épique avec Hugo Girard) et Fabien Cloutier, il ne restait que Tai, Philippe Laprise et Rosalie Vaillancourt.

C'est finalement cette dernière qui a mis la main sur le prix tant convoité de 100 000 $ remis à sa fondation, mais non sans avoir passé un très mauvais quart d'heure en compagnie de l'autre finaliste, Philippe Laprise. Pourquoi Tai a été évincé? Parce qu'il n'avait réussi à faire craquer personne dans le jeu, contrairement à Rosalie et Philippe, qui avaient respectivement trois prises et une prise.

Le dernier épisode, dans lequel les deux finalistes semblent dans une sorte de transe, est une expérience à vivre. Nous n'avons pas compris pourquoi aucun des deux n'a craqué en se faisant lancer des tranches de fromage à la figure, l'un des moments marquants de cette deuxième mouture. Pendant ce temps, les perdants se bidonnaient en coulisses. Nous avons d'ailleurs particulièrement apprécié le fait que ceux-ci ont pu retourner dans le jeu en guise d'épreuve pour les joueurs restants. C'est à refaire.

Bref, Rosalie Vaillancourt nous a franchement épatés et nous lui offrons toutes nos félicitations pour cette joute déjantée dans laquelle elle n'a jamais tenté de fuir!

Bonne nouvelle! Une troisième saison de LOL est déjà tournée. Nous ne connaissons toutefois pas encore la date de mise en ligne de cette troisième mouture. On l'attend maintenant avec impatience!

Par ailleurs, vous pourrez retrouver la gagnante, Rosalie Vaillancourt, dans la deuxième saison de Sortez-moi d'ici, dès février à TVA. Elle nous parlait de son expérience inquiétante dans la jungle juste ici. Là aussi, pourrait-elle l'emporter?