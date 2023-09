Rosalie Vaillancourt aborde son aventure à Sortez-moi d'ici : « J'ai développé de nouvelles peurs »

Rosalie Vaillancourt a créé la surprise récemment, en s'affichant dans les trois premiers candidats à être annoncés pour la deuxième saison de Sortez-moi d'ici.

En effet, ce n'est pas nécessairement là qu'on attendait l'humoriste et comédienne, mais c'est là où nous la verrons cet hiver.

Croisée sur le tapis rouge des Gémeaux, où elle a finalement remporté le prix de la "Meilleure comédie" pour Complètement lycée (voyez nos photos des gagnants ci-dessous), Rosalie a bien voulu nous parler de son expérience dans la jungle, qui fut pour elle une véritable surprise.

« Moi j'aime les camps de vacances et là, je me suis dit, c'est un camp de vacances où je suis payée », lance-t-elle, amusée. « J'avais regardé l'année passée, je me disais, "c'est facile, c'est des discussions autour d'un feu avec quelques coquerelles". Moi, je n'ai pas peur des bibittes. »

Évidemment, les perceptions de l'artiste ont changé assez rapidement une fois sur le terrain :

J'ai été insécure dès la première journée. J'ai vraiment pogné un mur, je croyais que ça serait facile. Cette année, ils ont vraiment ajouté des niveaux de difficulté. En rentrant, on pensait savoir dans quoi on s'était lancés, mais rapidement, ç'a été "dans quel pétrin je me suis mise?". Je me suis vraiment dit, c'est la pire idée au monde que j'ai eue. Mais en même temps, j'avais du fun quand même. Aussi, j'avais vraiment l'impression de penser à moi. Je ne m'occupais pas du bébé. J'étais dans un autre univers. Ça m'a fait du bien de penser un peu à moi.

« J'ai développé de nouvelles peurs », nous dit-elle, ricaneuse. « Si je vais aux toilettes maintenant, je regarde toujours dans le bol avant de m'asseoir », ajoute-t-elle, nous laissant seulement imaginer ce qui a pu lui arriver pour développer cette crainte.

De manière tout à fait sincère, l'humoriste nous dit qu'elle ne tenterait pas sa chance une deuxième fois : « Jamais de la vie! C'est assez! Je l'ai fait, je sais que je suis capable de le faire. Si quelqu'un refait cette affaire-là, c'est parce qu'il n'a pas réussi la première fois. Je pense avoir été chercher ce que je voulais aller chercher. »

Comment va-t-on découvrir Rosalie Vaillancourt sous un nouveau jour dans cette téléréalité? La principale intéressée nous dit :

Les gens vont voir que je suis vraiment sensible. Il y a des gens qui pensent que je ne le suis pas parce que je suis toujours en train de niaiser, mais je le suis. Je suis peureuse aussi, les gens pensent que je n'ai peur de rien. Ils vont voir que je suis parfois insécure. Pis que des fois, je suis un peu dégeulasse (rires).

Son conjoint, Olivier Auger, d'ajouter : « Son chum est vraiment un bon père (rires) », ce à quoi l'humoriste acquiesce sans hésiter.

D'ailleurs, ces deux-là font partie de notre top des plus beaux couples de la soirée des Gémeaux 2023. Voyez nos photos ici.

C'est en janvier prochain que sera diffusée la deuxième saison attendue de Sortez-moi d'ici. Onze autres candidats doivent toujours être annoncés. Quand cela se fera-t-il? Même le producteur et animateur Jean-Philippe Dion ne semblait pas le savoir ce dimanche. C'est à suivre!

La prochaine destination, bien différente de la première saison, est annoncée ici.