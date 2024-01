Le timing est absolument parfait pour l'arrivée de la deuxième saison de LOL : Qui rira le dernier? sur Amazon Prime Vidéo. Non seulement nos émissions de l'hiver ne sont pas encore commencées, mais aussi, bien des gens souhaitent simplement un peu de délassement, après une période des fêtes frénétique.

C'est dans cette optique que Prime nous offre une deuxième mouture de la téléréalité complètement délirante, où tous les coups sont permis. S'affrontent des vétérans, des recrues, une chanteuse, un comédien et un influenceur. Qui l'emportera? Nous avons pu visionner les trois premiers épisodes en primeur et voici ce que nous pouvons vous dire sans trop vous voler de punchs...

D'emblée, sachez qu'avec cette deuxième saison, le Québec détient maintenant le record mondial du rire le plus rapide, avec un chrono de moins de 2 minutes. Incroyable? Oui! Qui flanchera en premier? Évidemment, nous ne vous le confirmerons pas ici, histoire de ne pas gâcher votre visionnement. Par contre, nous pouvons vous dire que ce n'est sans doute pas la personne que vous pensez qui flanche en premier. D'ailleurs, c'est ce qui s'avère assez surprenant dans cette nouvelle mouture : les bons joueurs ne seront pas nécessairement ceux que vous croyez et vice-versa.

Voyez ci-dessus un extrait dans lequel on vous présente l'arrivée en studio dévastatrice de Stéphane Rousseau.

Tout est une surprise dans cette suite, à commencer par les nouvelles ruses de l'animateur et bourreau, Patrick Huard. Celui-ci se marre encore une fois à la barre de l'émission, dans le rôle qui y est le plus facile, celui de martyriser tout le monde. Rapidement, il sera rejoint dans la salle des tortures par deux candidats, dont nous tairons l'identité, mais le plaisir ne sera pas tout de suite au rendez-vous pour eux, car la défaite est amère et difficile à avaler.

Patrick Huard nous disait, plus tôt cette saison, concernant cette deuxième saison : « Ç'a été une saison incroyable! Vous le savez, dans la saison un, ç'a quand même smashé, le monde a tripé ben raide. Je pense que la saison 2 est meilleure! » Vous pouvez d'ailleurs lire son entrevue complète juste ici. Il ajoutait : « Cette année, on a éliminé le concept de pénalité pour, à la place, donner un privilège. Ce privilège est DÉVASTATEUR! » En effet, ce privilège d'immunité, donné à quelques chanceux, permet au détenteur de se foutre royalement de la gueule de ses collègues, tout en souriant à pleine bouche. Les ravages de ce privilège se font rapidement sentir.