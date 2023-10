Patrick Huard parle de LOL : Qui rira le dernier? : « Je pense que la saison 2 est meilleure »

La distribution de la 2e saison de LOL : Qui rira le dernier?, qui avait filtré la semaine passée, est dorénavant confirmée. C'est dans le cadre du lancement de la programmation québécoise de Prime Vidéo que nous avons pu obtenir cette confirmation, tout comme nous avons pu rencontrer l'animateur de ce grand rendez-vous humoristique, le sympathique Patrick Huard.

Rappelons que Roxane Bruneau, Fabien Cloutier, Pier-Luc Funk, Philippe Laprise, Katherine Levac, Mariana Mazza, Neev, Stéphane Rousseau, Tai TL et Rosalie Vaillancourt composent l’incroyable distribution. D'ailleurs, plusieurs de ces artistes étaient présents lors du lancement de Prime Vidéo, comme vous pouvez le voir dans notre image ci-dessous.

Patrick Huard n'y va pas modérément en abordant cette deuxième mouture, qui promet de nous désopiler tout autant : « Ç'a été une saison incroyable! Vous le savez, dans la saison un, ç'a quand même smashé, le monde a tripé ben raide. Je pense que la saison 2 est meilleure », lance-t-il, sincère.

Il poursuit : « Je ne parle pas de la qualité des humoristes évidemment. Mais vu que l'on connaissait déjà le concept... C'est plus sévère sur la saison 2. Si tu faisais juste jouer safe, je te pénalisais. Tu ne peux plus fuir les situations. Ça donnait plus de confrontations, mais tu étais obligé de rester là, donc le résultat est malade! »

L'animateur explique d'ailleurs que la saison deux se présentera différemment pour quelques raisons.

Il y a eu beaucoup de nouvelles stratégies cette saison : il y en a qui se sont mis en équipe pour attaquer du monde. Ça, c'est chien!

Un changement a aussi été apporté au jeu : « Cette année, on a éliminé le concept de pénalité pour, à la place, donner un privilège. Ce privilège est DÉVASTATEUR! »

Sans dire qu'il en ressort gagnant, lequel de ces participants a surpris Patrick Huard? Il répond sans hésiter : « Moi, j'ai toujours été un fan de Fabien Cloutier, mais là, je l'ai trouvé en plus d'une générosité! Il était de tous les combats. Il embarquait dans les folies de tout le monde. Ça m'a charmé beaucoup. »

Il ajoute aussi : « J'ai trouvé les filles bonnes... et très intègres. Elles ont fait leur humour à elles, elles n'ont pas hésité à passer de petits messages. C'était sharp, vraiment sharp, et très l'fun à voir. »

Aura-t-on autant de fous rires qu'avec la première mouture? La réponse de l'animateur est sans équivoque et enflammée.

Mon dieu seigneur, oui! Moi, il y a deux moments où j'ai des larmes qui coulent.

LOL : Qui rira le dernier? saison 2 sera diffusée au début de l'année 2024 sur Prime Video.

PSST! Ce mardi, Patrick Huard venait de terminer le tournage de la TROISIÈME saison de LOL. Donc, oui, il y aura bien une troisième saison! Évidemment, nous n'avons rien pu savoir si la distribution. Pour cela, il faudra patienter!