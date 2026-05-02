Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Roxane Bruneau

ComédiennePrésentatrice
Visionner les images de Roxane BruneauGala de l'ADISQ 2022
Roxane Bruneau
Roxane Bruneau
Rosemarie Boivin et Roxane Bruneau
En voir plus

Aperçu

Connue pour

Voir tout
Agence Brainsto

Agence Brainsto

Oeuvres (11)

Voir tout

Prix et distinctions

Voir tout
Gala de l'ADISQ
2024
Album de l’année – Pop
Submergé

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Cette populaire chanteuse signe la mise en scène du spectacle de Katrine Sansregret
Télé

Cette populaire chanteuse signe la mise en scène du spectacle de Katrine Sansregret

Saturday, May 2, 2026 6:30 PM
Finale de <em>La Voix</em> 2026
Télé

La Voix : Le public couronne la gagnante de la 11e saison

Sunday, April 5, 2026 9:45 PM
Image de l'article Roxane Bruneau annonce une grande nouvelle concernant un candidat récemment éliminé à «La Voix »
Stars

Roxane Bruneau annonce une grande nouvelle concernant un candidat récemment éliminé à La Voix

Friday, March 27, 2026 6:30 PM
La voix
Télé

La mère d'Émile Dubois commente l'élimination de son fils à La voix

Wednesday, March 18, 2026 10:25 AM
Image de l'article « La voix» : Un départ injustifié aux Qualifications, selon les téléspectateurs
Télé

La voix : Un départ injustifié aux Qualifications, selon les téléspectateurs

Monday, March 16, 2026 6:00 AM
Anthony Présent et Nicolas Dorion
Télé

La Voix : Le choix de Roxane Bruneau soulève l'incompréhension

Sunday, March 8, 2026 9:48 PM
Zoé Duval et Stéphane Bellavance
Télé

Cette émission très spéciale de Pour une fois ne sera pas diffusée à la télé

Saturday, March 7, 2026 1:00 PM
La voix
Télé

La voix : Une stratégie trop audacieuse de la part de Roxane?

Monday, February 23, 2026 6:00 AM
Image de l'article « La voix» : Un premier duel de Roxane dévoilé
Télé

La voix : Un premier duel de Roxane dévoilé

Friday, February 20, 2026 3:30 PM
Home
Musique

Découvrez la chanson Home du duo Roxane Bruneau et Michael Bublé

Friday, February 13, 2026 10:00 AM
Image de l'article Roxane Bruneau fait équipe avec une superstar internationale pour une nouvelle chanson
Télé

Roxane Bruneau fait équipe avec une superstar internationale pour une nouvelle chanson

Monday, February 2, 2026 11:35 AM
Image de l'article Roxane Bruneau alimente les rumeurs des «fans» avec une mystérieuse annonce
Stars

Roxane Bruneau alimente les rumeurs des fans avec une mystérieuse annonce

Saturday, January 24, 2026 4:00 PM
Image de l'article Une nouveauté à «La voix» crée déjà des remous avant même la première diffusion
Télé

Une nouveauté à La voix crée déjà des remous avant même la première diffusion

Friday, January 16, 2026 4:00 PM
Image de l'article Roxane Bruneau et Éric Bruneau se joignent à la 2e saison de cette populaire série
Télé

Roxane Bruneau et Éric Bruneau se joignent à la 2e saison de cette populaire série

Thursday, December 18, 2025 10:20 AM
Tapis rouge pour L'Arracheuse de temps
Télé

Cette nouveauté formidable sera présentée après En direct de l'univers cet hiver

Friday, August 29, 2025 12:00 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.5.2 - c52d55cd