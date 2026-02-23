La voix : Une stratégie trop audacieuse de la part de Roxane?

Dimanche soir, lors du dernier duel de la soirée à La voix, Roxane Bruneau a opposé deux rockeuses de son équipe, Marie des Neige et Valérie.

Les deux femmes ont livré une performance exceptionnelle, mais Valérie était la préférée des trois autres coachs.

Tellement déchirée dans son choix, Roxane a décidé d'y aller d'une stratégie particulière. En effet, elle a imploré les Dieux de La voix pour qu'ils l'écoutent, et a conservé Marie des Neiges parmi ses rangs.

Malheureusement, ces fameux Dieux - en l'occurence, ses collègues France, Mario et Corneille - n'ont pas sauvé Valérie. Ainsi, cette dernière a dû quitter la compétition, même si pour la plupart des coachs, elle avait été la plus convaincante dans cette réinterprétation de la pièce « Ayoye » d'Offenbach.

On peut certainement parler d'une tactique audacieuse de la part de la jeune chanteuse, qui n'a pas pu cacher sa déception face à la décision de ses collègues de ne pas sauver sa protégée.

Ce n'est certainement pas la première fois qu'une technique comme celle-ci est utilisée lors des Duels de La voix, mais l’application du procédé; par Roxane Bruneau n’a pas donné l’effet escompté.

Au delà du stratagème intrépide de la coach, les internautes se questionnent à savoir pourquoi Mario, France et Corneille ne se sont pas jetés sur la talentueuse artiste plutôt que de la laisser quitter la scène triste et bredouille...

On suivra avec intérêt le parcours de Marie des Neiges, qui a maintenant un peu plus de pression sur les épaules...

À noter que les téléspectateurs ont aussi relevé une injustice et un conflit d'intérêt au sein d'un même duel. Découvrez lequel ici.

Les Duels de La voix se poursuivent jusqu'au 8 mars. C’est à ne pas manquer, les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.