« C'est de la bombe » : Ce duel à La Voix fait grandement réagir

Deux voix, un gagnant. C’est sur cette phrase que Charles Lafortune a lancé les hostilités ce dimanche, alors que nous assistions à la toute première ronde des duels de cette 11e saison de La voix.

En guise d'apéritif, l'ex-académicien Olivier Dion et la gagnante de la précédente édition de La voix, Maude Cyr-Deschênes, ont interprété ensemble « Pardonne-moi, pardonne-nous », issue de la comédie musicale Évangéline.

Des nombreux duels ayant été présentés ce soir, celui ayant opposé René Lajoie et Romy Dang est visiblement celui ayant le plus réagir les téléspectateurs. En interprétant ensemble « Chanter » de Florent Pagny, les deux voix se sont habilement conjuguées aux envolées lyriques de chacun.

Après la prestation, les coachs, hormis Corneille, affichaient tous un penchant pour René. De son propre aveu, leur coach Mario Pelchat a avoué « je voudrais vous garder tous les deux », avant d'opter pour René,

Une décision qui n'a pas manqué de semer la confusion et la frustration auprès des fans qui, comme on pouvait s'y attendre, n'ont pas tardé à relevé l'injustice d'opposer une jeune artiste à un chanteur ayant plusieurs décennies d'expérience scénique derrière la cravate. Sans parler du potentiel conflit d'intérêt que soulève le public, envers Mario et son collègue René.

« Ben moi...je trouve que ce n'est vraiment pas correct de prendre un gars qui a déjà une carrière de 40 ans contre une jeune fille de 16 ans !!! »

« Mario ne devrais pas choisir des connaissances (ami). »

« Rene a déjà une carrière dans la musique comédie musical et autres… je laisserai la chance aux autres de se faire connaître. »

Heureusement, les mauvaises langues auront été dissoutes au moment où Corneille a volé Romy. Quel duel de feu!

« J’ai un coup de coeur pour René Lajoie je l’aime d’amour sa voix vient me chercher depuis des années tres contente du choix de Mario, mais la petite Romy c’est de la bombe pour son age incroyable. »

Dimanche prochain, dès 19 h 30 sur les ondes de TVA, la 2e ronde des duels sera présentée. C'est à ne pas manquer!