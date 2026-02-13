Découvrez la chanson Home du duo Roxane Bruneau et Michael Bublé

C'est ce vendredi que la chanson « Home » est parue sur les plateformes d'écoute en ligne, la nouvelle collaboration surprenante entre Michael Bublé et Roxane Bruneau.

C’est après avoir rencontré Roxane Bruneau en mars 2025, alors qu’elle participait au numéro d’ouverture du gala des prix JUNO à Vancouver — où elle était également finaliste dans la catégorie Album canadien de l’année — que Michael Bublé a pris personnellement contact avec elle.

Le reste fait partie de l'histoire...

Sur ses réseaux sociaux, l'autrice-compositrice-interprète indique : « C’est enfin sorti j’arrive pas à croire😭 Déjà 50k streams JUSTE SUR SPOTIFY sur la chanson vous êtes crazy 🤯 Vous en pensez quoi, j’veux votre feedback »

Écoutez la chanson ci-dessous.

En outre, on peut entendre Michael Bublé chanter en français dans cette reprise d'une chanson parue en 2005, ce qui étonne puis séduit.

On espère que ce n'est que le début d'une belle collaboration pour les deux artistes.

Rappelons que Roxane Bruneau a récemment reçu une certification platine pour l'album Dysphorie. Elle doit aussi donner plusieurs spectacles dans des festivals cet été.