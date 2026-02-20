La voix : Un premier duel de Roxane dévoilé

Ce dimanche, nous entrons dans la deuxième phase de cette 11e saison à La voix, soit celle des Duels.

Ainsi, les coachs choisiront deux artistes à opposer l'un à l'autre dans leur équipe et en sélectionneront un seul qui poursuivra l'aventure avec eux.

Un premier extrait a été dévoilé par TVA et on y découvre deux chanteuses de l'équipe Roxane Bruneau.

En effet, Marie des Neiges et Valérie Garon interprèteront leur version du classique québécois « Ayoye » d'Offenbach.

On se rappellera que Roxane avait utilisé son bouton « chut » sur Corneille lors de l'Audition à l'aveugle de Marie Des Neiges et les quatre coachs s'étaient retournés pour la touchante Valérie la semaine dernière.

Notons que trois émissions seront dédiées aux Duels. Ensuite, les 15 et 22 mars, ce seront les Qualifications (une nouvelle étape que Charles Lafortune nous expliquait ici), le 29 mars aura lieu la Demi-finale, puis la Finale sera diffusée le 5 avril.

La voix est présentée les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.