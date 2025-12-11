Charles Lafortune nous explique un changement majeur à La voix cette année

La voix sera de retour pour une 11e saison dès le 18 janvier de 19 h 30 à 21 h 30 sur les ondes de TVA.

La production a opéré plusieurs changements dont un plus majeur : les vieux « Directs » ont été remplacés par « La chaise musicale ».

Il faut savoir qu'à cette étape de la compétition (après les Duels), ils seront six par équipe.

Nous nous sommes entretenus avec l'animateur Charles Lafortune, qui nous a expliqué le concept : « Il y a deux chaises sur scène. Le coach dit : "OK, candidat A chante en premier". Il dit : "t'es super bon, t'as droit à une chaise. Va t'asseoir, reste sur scène". On le voit s'asseoir sur un fauteuil sur scène. Le candidat B arrive. Le coach dit : "c'est super, prends une chaise". Troisième candidat arrive : "Wow, t'es vraiment très, très bon. Toi aussi, tu mérites une chaise". Sauf qu'il y a juste deux chaises. »

Le coach devra donc délibérer à savoir à qui ce « troisième » candidat volera la chaise. « À la fin, des six qui vont chanter, seulement les deux meilleurs vont rester, puis c'est ça qui va faire nos deux demi-finalistes par équipe. »

il ajoute : « C'est très déchirant, parce que ça se peut que le chanteur, il est vraiment bon, puis il prend la chaise de quelqu'un, puis tout de suite après, il y a quelqu'un qui est encore meilleur, puis tu fais : "Ouin, bien finalement non. Tu t'en vas chez vous". »

C'est vraiment des montagnes russes d'émotions cette affaire-là. C'est vraiment déchirant. Ça va crier dans les chaumières!

Cette étape sera divisée en deux émissions à la télé. « Le premier dimanche, c'est si pas pire. Ils sont trois à chanter. Il y en a deux qui vont être sur une chaise. Il y en a un qui va partir. Mais, la semaine d'après, il y en a trois autres qui viennent chanter. Il y en a deux qui sont sur la chaise, et ils peuvent se faire bumper. »

Aussi, cette année, en plus du bouton BLOQUE, les coachs auront accès au bouton CHUT! « Si j'appuie dessus, je ferme ton micro. Tu ne peux plus parler. Ta chaise se tourne de bord, mais tu ne peux plus parler à la candidate ou au candidat. Mais, il peut encore te choisir. Ça donne des situations très drôles! »

