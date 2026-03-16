La voix : Un départ injustifié aux Qualifications, selon les téléspectateurs

Ce dimanche soir à La voix, trois personnes de chaque équipe avaient la chance de prouver leur valeur à leur coach. Celui-ci les plaçait à tour de rôle sur une des deux chaises disponibles. À la fin de chaque ronde, un participant était éliminé.

Les artistes de l'équipe de Roxane - Rosemarie, Anthony et Émile - ont été les premiers à chanter. C'est finalement Émile qui a dû quitter l'aventure, une décision qui n'a pas du tout plu aux téléspectateurs.

« Émile devait rester avec sa voix si unique... ! »

« Je suis sans mots… Émile, pour moi tu étais le grand gagnant de La Voix 2026. »

« Emile c’était ma voix 🥲🎶 »

« Voyons! Elle laisse partir le meilleur! Il aurait pu être le grand gagnant de cette année… »

« Je le pensais gagnant… »

« Wowww quelle gaffe sans rien enlever à Rosemarie mais Émile était la voix dans son équipe pour moi ☹️ »

« J’étais certaine qu’Émile restait 😳 »

« Émile 💔c’était lui que je voulais moi 😞 »

« Euh ça s'appelle la voix📢 Émile c' est la voix »

En entrevue, Charles Lafortune nous promettait que cette étape de la compétition allait faire crier les téléspectateurs dans leurs salons et il n'avait pas tort.

Le choix des autres coachs a aussi écorché certains internautes, mais jamais comme le départ d'Émile, à qui la coach Bruneau a demandé une réinterprétation de « Fermer les yeux » de Sophie Grenier, gagnante de La voix 9.

Certains mentionnent qu'il aurait pu gagner La voix puisque Yoan l'avait fait avec un timbre similaire, mais justement, peut-être qu'Émile souffrait trop de similitudes avec l'ancien candidat d'Isabelle Boulay?

Chose certaine, une belle carrière en musique l'attend! On lui souhaite la meilleure des chances!

Les Qualifications se poursuivent la semaine prochaine à La voix, diffusée les dimanches soirs à 19 h 30.