Cette émission très spéciale de Pour une fois ne sera pas diffusée à la télé

N'ajustez pas votre appareil!

Zoé Duval et Stéphane Bellavance
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Le talk-show Pour une fois ne cesse de gagner en popularité auprès des téléspectateurs, qui sont toujours aussi curieux à l’idée de découvrir les anecdotes et confidences inédites de leurs artistes favoris. 

Si l’émission fait mouche sur les ondes de Télé-Québec, et ce, depuis trois saisons, la production souhaite également toucher un public plus jeune, la génération Z. C’est dans cette optique qu’elle a annoncé cette semaine qu’un épisode inédit serait diffusé… sur YouTube.

Même formule, mais différent format. En proposant l’épisode mettant en vedette la star de TikTok Zoé Duval en exclusivité sur la plateforme YouTube, la chaîne a pour but d’élargir son portefeuille de téléspectateurs, sans pour autant dénaturer son concept.

Au cours de cet épisode sans filtre d’une durée de 46 minutes, Zoé se livre notamment sur sa prolifique carrière sur les réseaux sociaux, lui qui détient plus de 500 000 abonnés sur TikTok. Il abordera également la maladie de sa maman, le deuil, son passage en patinage artistique et ses liens d’amitié hors du commun. 

Pour l’interviewer, la production a retenu les services de Stéphane Bellavance, Roxane Bruneau, Joannie Rochette et Pascale de Blois. Rallier le web et les médias traditionnels? C’est le pari que fait Télé-Québec, un pari qui pourrait payer auprès des plus jeunes. 

Côté télé, rappelons que c’est ce samedi que sera diffusé l’épisode mettant en vedette la journaliste Sophie Thibault. Découvrez ici l’identité de la dernière invitée de la saison.

Pour une fois est présenté le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec. 

Informations complémentaires

