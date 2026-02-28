Voici les derniers invités de la saison à Pour une fois

Notre coup de coeur assumé, le talk-show Pour une fois, décore de façon hebdomadaire nos samedis soirs. À chaque édition, un artiste se dévoile comme rarement, alors qu'un panel de 4 personnalités connues se relaie pour l'interviewer.

Et que dire de cette 3e saison qui nous a, depuis septembre, offert des moments inédits tantôt émouvants, plus tard divertissants, mais toujours pertinents? Cependant, il nous faudra bientôt faire nos adieux, car c'est le 28 mars prochain que la saison actuelle tirera sa révérence.

D'ici là, de belles rencontres nous attendent, avec des entrevues de vedettes que nous avons hâte de découvrir sous un nouveau jour, à commencer par ce samedi soir. Pour l'heure, ce sera au tour de Dany Laferrière de se prêter au jeu, alors que Stéphanie Lapointe, Yves-François Blanchet, Sophie Faucher et Louis-José Houde intervieweront le célèbre écrivain.

La semaine suivante, le 7 mars, ce sera au tour de Sophie Thibault de participer au talk-show de Télé-Québec, alors que Jean Lemire, Véronique Claveau, Janette Bertrand et Véronique Hivon tenteront de découvrir la femme derrière la journaliste.

Le 14 mars prochain sera dédié à Bianca Gervais, tandis que son conjoint Sébastien Diaz, Marina Orsini, India Desjardins et Bénédicte Décary auront pour mission de mettre en lumière la comédienne.

Puis le 21 mars, Jason Roy Léveillée sera interviewé par un panel d'artistes pas piqué des vers, composé de Sylvain Marcel, Fayolle Jean Jr, Pierre-Yves Lord et Mariloup Wolfe.

Le tout dernier épisode de la saison verra quant à lui la grande Michèle Richard être au coeur des festivités, alors que Julie Snyder, Louise Portal, Ludovick Bourgeois et Gilles Girard lui poseront des questions.

Mentionnons que pour le moment, Télé-Québec n'a pas confirmé une 4e saison à Pour une fois. On croise les doigts!

On ne manque pas Pour une fois, diffusé le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.