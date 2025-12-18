Roxane Bruneau et Éric Bruneau se joignent à la 2e saison de cette populaire série

TVA dévoilait cette semaine les premières images de la deuxième saison de la série Passez au salon, qui a connu un franc succès auprès du public l'année dernière.

Pour cette deuxième édition, et pour la première fois en plus d'un demi-siècle, les Ostiguy ont de la compétition dans la région. Eugène Duchesne, de la Maison Duchesne, vient d'installer son salon funéraire à deux coins de rue.

Les frères Ostiguy, toujours interprétés par Jean-Michel Anctil et Louis-Philippe Dandenault, n'auront d'autre choix que de se serrer les coudes devant l'envahisseur et d'être inventifs face à la baisse d'achalandage. C'est le comédien Mickaël Gouin qui se fera plus présent cette saison, en interprétant la compétition, et pas la moindre. Il est particulièrement détestable!

Voyez l'amusante bande-annonce ci-dessous.

D'autres comédiens de renom se joignent à l'ensemble, qu'on pense à Éric Bruneau, qui semble interpréter un thanatologue, Normand D'Amour de STAT, Pascale Montpetit, Sylvie Potvin, Maxime Gibeault, Jean-Carl Boucher, Stéphane Crête, Claude Despins et plusieurs autres.

Forte de sa performance dans Indéfendable l'an dernier, Roxane Bruneau y décroche aussi un nouveau rôle en fiction.

Cette deuxième saison sera présentée à compter du mercredi 7 janvier à 21 h sur les ondes de TVA et TVA+.