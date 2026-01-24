Roxane Bruneau alimente les rumeurs des fans avec une mystérieuse annonce

L'année 2026 sera-t-elle celle de la sortie de nouveau matériel pour Roxane Bruneau? Tout porte à croire que oui, alors que l'autrice-compositrice-interprète de 35 ans a fait cette semaine une mystérieuse annonce sur ses réseaux sociaux.

En effet, sans crier gare ni aucune autre information, celle-ci a simplement balancé la mention « 13 février », nous laissant ainsi tout le loisir de spéculer quant à la teneur de cette annonce. Un projet spécial? Une nouvelle chanson? Un album tout neuf?

Dans les commentaires, les internautes sont nombreux à émettre maintes hypothèses. En voici un bref échantillon :

« NOUVELLE CHANSON ??? Un vendredi 13 !!! »

« Intrigant. Je souhaite un nouvel album. Tes chansons pogne au cœur pis j’aime ça! »

« Peut-être la Sortie de sa nouvelle Chanson qu'elle nous a fait le 16 Janvier. »

« La sortie de ta nouvelle chanson qu’on a entendu à l’Olympia le 16 janvier? »

Simple formalité ou véritable coup de marketing? Chose certaine, Roxane a le don pour nous mettre en appétit quant à ses nouveaux projets!

Qui plus est, cette mystérieuse annonce survient au moment où Roxane a mis fin à sa tournée « Submergé », qui l'aura amenée un peu partout au Québec. À propos de cette expérience plus grande que nature pour l'artiste, elle écrivait ceci à ses abonnés :

« Le seul endroit où je n’avais pas peur de moi, c’est sur scène avec vous. Vous avez rempli chaque salle, vous avez chanté chaque parole. Pendant que moi, je guérissais. Vous m’avez aussi permis d’être parfois solide, parfois fragile. Pis j’ai jamais eu besoin de faire semblant. Pour finalement, réussir à reprendre le dessus. J’suis définitivement en train de vivre les plus belles années de ma vie. Merci, c’est grâce à vous si moi, j’existe. »

Rappelons que, d'ici là, il est possible de suivre Roxane Bruneau en tant que coach à La voix, les dimanches dès 19 h 30 sur les ondes de TVA.