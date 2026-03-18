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La mère d'Émile Dubois commente l'élimination de son fils à La voix

Un départ qui a fait grand bruit.

La voix
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche, Émile Dubois a dû quitter la compétition de La voix lors de l'étape cruelle des Qualifications.

Sa coach Roxane a préféré Rosemarie et Anthony au jeune homme à la voix grave et puissante. Sa décision est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des téléspectateurs. Voyez quelques réactions ici.

La maman d'Émilie a écrit un message touchant sur ses réseaux sociaux afin de rendre hommage à son garçon :

« Comment pourrais-je être plus fière de ton parcours? Tu es sorti comme tu es entré : la tête haute, mon homme! »

Tu es le grand gagnant, sur toute la ligne! Un prix bien plus grand que tout ce qu’on aurait pu te souhaiter. Tu as gagné le cœur des gens.

« Oui, avec ta voix singulière, mais aussi avec tout ce que tu es, profondément.

Ta voix t’aura permis de continuer à tracer TA voie… et quelle voie!🎤

Les gens ont vu en toi ce que moi, je vois depuis longtemps. Pas juste maman qui le dit! ☺️

Comme au hockey : soit on gagne, soit on apprend. Et toi, tu as prouvé qu’on peut être fort et solide tout en restant vrai et sensible.

Quelle fierté!

Voir les yeux brillants de ta sœur posés sur toi ajoute encore à cette immense fierté de vous avoir comme enfants.

Tu dis souvent ne pas être né à la bonne époque… mais tu dois l’être, puisque tu fais la différence, à ta manière.😉

#LaVoixTVA 

#brunoz

Bonne chance à ta belle gang d’amis qui sont de l’aventure! 

Je t’aime, on t’aime! ❤️ »

Voyez sa publication ci-dessous.

Pour sa part, Émile n'est pas revenu sur son élimination via les réseaux sociaux.

Les Qualifications se terminent dimanche et ça s'annonce déchirant!

La voix est diffusée les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

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