La Voix : Le choix de Roxane Bruneau soulève l'incompréhension

C'est ce dimanche que la troisième et dernière ronde des duels à La Voix était diffusée, nous insufflant une bonne dose de prestations uniques et remplies de belles découvertes. À cet effet, les quatre coachs ne possèdent désormais que six candidats chacun, qu'ils enverront aux qualifications dès la semaine prochaine, avant la fatidique ronde des finales.

Juste avant, l'équipe de Roxane Bruneau a offert le tout dernier duel de la saison, avec « une chanson douce qui écorche ». Pour ce faire, la coach a décidé d'affronter Anthony Prégent et Nicolas Dorion, dont les auditions à l'aveugle avaient conquis le coeur des coachs et des téléspectateurs.

Sur « Loadé comme un gun » d'Éric Lapointe, les deux hommes ont poussé la note jusqu'à nous faire frissonner. À vrai dire, la douceur d'Anthony se conjuguait à merveille avec l'intensité de Nicolas, à tel point que nous ignorions le choix finale de Roxane. « J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec chacun de vous » a-t-elle d'abord exprimé, une fois la prestation terminée.

Malgré le fait que tous les indicateurs semblaient pointer vers Nicolas, Roxane a plutôt opté pour Anthony. « Aller chercher les gens avec sa voix, ça ne repose pas par des grosses notes. » Roxane a ainsi choisi de se fier à son feeling, avouant que parfois, la meilleure stratégie est d'y aller avec cedit feeling.

Le hic? Lors de l'audition à l'aveugle de Nicolas, Roxane avait affirmé que Nicolas serait le grand gagnant cette saison. Une situation que certains internautes ont dénoncé sur les réseaux sociaux :

« À l'audition à l'aveugle Roxane avait dit à Nicolas que c'est lui qui gagnerait La Voix et ce soir elle choisit Anthony au duel !!! Bon choix !!! »

« Bin voyons roxane a dit voici le gagnant de la voix aux auditions a l'aveugle il s'appelle Nicolas pis là il est pas choisi hé bin »

« Ben voyons dont , vous l’avez laissé partir , êtes vous gelé ? Mmmm »

Chose certaine, les deux candidats auront mérité leur place au sein de cette compétition.

De l'avis de bon nombre de fans de l'émission, ce dernier duel de la soirée aura été marquant sous plusieurs aspects, devenant l'un des plus mémorables de la saison :

« Mon duel préféré ce soir les deux ont des voix puissante mais faible pour Nicolas. »

« Les deux sur la coche. »

« Quel duel. Bravo à tous les deux. Meilleur duel. »

Comme mentionné ci-haut, les deux prochains épisodes de La Voix seront dédiés aux qualifications. Lors de cette étape cruciale, les candidats sont retranchés pour qu'il n'en reste que 2 dans chaque équipe. Cette année, la twist de la chaise musicale promet d'ailleurs de pimenter le jeu. On vous explique tout ici.

La Voix est diffusée le dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA.