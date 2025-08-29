Cette nouveauté formidable sera présentée après En direct de l'univers cet hiver

Parmi les nouveautés annoncées par Radio-Canada, dans le cadre du lancement de sa programmation 2025-2026 cette semaine, on retrouve l'adaptation d'un concept français pour le moins irrésistible, qui ne manquera pas de nous faire vivre de beaux moments d'émotions cet hiver.

Programmée tout de suite après En direct de l'univers à compter de janvier, Facteur A - une adaptation des Rencontres du Papotin diffusée sur France2 - proposera des rencontres singulières, des questions inattendues, des regards croisés spontanés, libres, sur la vie et sur le monde, entre un artiste et des personnes sur le spectre de l'autisme.

Pour bien comprendre de quoi il s'agit, nous vous déposons un extrait de l'édition française ci-dessous, cette fois avec le comédien Omar Sy.

Plus précisément, dans la version québécoise, une célébrité de premier plan sera questionnée par un groupe de 25 personnes autistes âgées de 16 à 66 ans. Leur regard unique sur le monde permet de découvrir des personnalités québécoises sous un nouveau jour. Dans l’atrium de la Maison de Radio-Canada, tout peut être dit : aucun tabou ni mauvaise question n’existent. Les personnes invitées ont le droit de ne pas répondre, mais ce serait bien dommage, car les participantes et participants, eux, veulent tout savoir. L’émission met en lumière la richesse de la différence des personnes autistes et nous fait comprendre combien leur point de vue mérite d’être entendu.

Suzanne Clément, Patrick Huard, Marina Orsini, Claude Legault, Fred Pellerin et Roxane Bruneau ont accepté de se prêter au jeu, non sans une touche de nervosité et d'émotion.

Au Québec, c'est la boîte de production Avanti-Toast qui détenait les droits d'adaptation pour cette émission. Manon Beaudoin, première directrice, Culture, variétés et société à Radio-Canada, se réjouit particulièrement de l'arrivée de cette proposition sur les ondes de Radio-Canada, un projet très convoité nous dit-elle, qui devrait franchement faire du bien : « Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient avoir ce format-là, cette émission-là. Pis quand Avanti-Toast est venue nous la présenter, ça a été comme un élan du cœur. »

Pour l'occasion, Radio-Canada n'a pas fait appel à un animateur, pour ne pas enlever la lumière sur ce qui est important dans cette proposition, soit l'échange fébrile qui se fait entre l'invité(e) et les intervieweurs sur le spectre de l'autisme : « En fait, il y a une médiatrice. Elle fait de la médiation, pis elle fait un peu le trafic des gens qui veulent poser des questions. »

C'est important pour nous de ne pas avoir quelqu'un de connu, pour que toute l'attention soit sur les bonnes personnes.

« La façon dont les questions sont posées, c'est tellement fait avec beaucoup de candeur et de bienveillance, POUR VRAI, pour une fois que le mot n'est pas galvaudé, qu'ils sont complètement confiants, les artistes, que ça ne parte pas de n'importe quelle façon, que ça soit pas mal interprété », nous confirme Manon Beaudoin.

Cet hiver, Facteur A va plus que jamais mettre la différence à l'avant-plan, dans ce qu'elle a de plus beau et de plus rassembleur. Les premières images qui nous ont été montrées (toujours pas offertes sur le Web) sont plus qu'émouvantes, tandis que l'on voit des artistes que l'on aime beaucoup se laisser surprendre par l'étonnante ingénuité de leurs interlocuteurs. Fred Pellerin en avait les larmes aux yeux.

On ne manquerait pas ça pour tout l'or du monde!

Les six épisodes de 43 minutes seront présentés sur Radio-Canada en janvier 2026 (date à confirmer). Un épisode sera offert en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv. ICI ARTV présentera aussi l'émission à compter du mois de mars 2026.