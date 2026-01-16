Une nouveauté à La voix crée déjà des remous avant même la première diffusion

Un extrait de l'émission de ce dimanche de La voix a été dévoilé sur les réseaux sociaux de l'émission et déjà, la nouveauté du « bloque » fait réagir le public.

« Je n'aime pas le bouton bloque qui empêche les candidat de choisir comme ils veulent »

« Tu parles d’une option insignifiante, si le candidat voulait choisir le coach bloqué pensez vous qu’il va aller vers le coach qu’il l’a bloqué ???? »

Il faut savoir que les coachs peuvent maintenant « bloquer » un de ses collègues afin de l'empêcher de parler aux candidats et de le convaincre de rejoindre son équipe.

Dans l'extrait de la première émission de la saison (que vous pouvez voir au bas de l'article), Roxane Bruneau bloque Mario Pelchat, ce qui crée la stupéfaction du chanteur sur scène, qui ignorait cette nouvelle fonctionnalité de la chaise des coachs.

Mario promet alors au candidat en question qu'il le volera à la ronde suivante. À suivre!

Les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, Roxane reçoit son lot de haine pour avoir osé empêcher Mario de participer au débat. Rappelons au passage que cela fait partie du jeu et les petites escarmouches entre les coachs sont bienvenues dans le contexte de l'émission.

Précisons que le candidat que les coachs se disputent s'appelle Yan Etchevary. Il roule sa bosse depuis plus de 10 ans dans le milieu de la musique. Il y a quelques jours - certainement dans la foulée de la diffusion de sa participation à La voix - il a dévoilé son premier simple radio francophone. La chanson s'intitule « Fais Un Voeu ». Elle est décrite comme une « prise de conscience qu’il existe tellement de belles choses juste devant nos yeux, mais qu’on oublie trop souvent de prendre le temps de les voir ». Écoutez un extrait ci-dessous.

La voix est de retour ce dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA. Rappelons que l'émission est d'une durée de 120 minutes.