Roxane Bruneau fait équipe avec une superstar internationale pour une nouvelle chanson

Après avoir présenté deux concerts à Paris, voilà que Roxane Bruneau fait une annonce épatante, qui ne manquera pas de faire plaisir à ses nombreux adeptes.

En effet, l'autrice-compositrice-interprète a fait équipe avec une star internationale pour un duo qui verra le jour le 13 février, comme un beau cadeau pour la Saint-Valentin.

En effet, Roxane Bruneau et Michael Bublé ont enregistré un duo sur la chanson bien connue « Home », dont vous pouvez entendre la version originale ci-dessous.

Pour le moment, aucun extrait n'est disponible, mais nous avons particulièrement hâte de découvrir cette nouvelle version.

C’est après avoir rencontré Roxane Bruneau en mars 2025, alors qu’elle participait au numéro d’ouverture du gala des prix JUNO à Vancouver — où elle était également finaliste dans la catégorie Album canadien de l’année — que Michael Bublé a pris personnellement contact avec elle.

« Quand tu partages la scène avec quelqu’un comme Roxane, ça te rappelle pourquoi tu es tombé amoureux de la musique », mentionne Michael Bublé. « Elle a tellement de sincérité et d’authenticité dans sa voix. J’ai adoré l’idée qu’elle reprenne cette chanson qui occupe une place si spéciale dans mon cœur, et qu’elle l’amène dans son univers. »

« Michael est un artiste et un humain exceptionnel. Dès le lendemain du gala — je n’en croyais pas mes yeux! —, il m’a écrit pour me dire qu’il avait adoré travailler avec moi et qu’il souhaiterait qu’on remette ça… Y’allait pas me le dire deux fois », raconte Roxane Bruneau. Ainsi, après quelques conversations, il a été convenu qu’ils allaient chanter en duo une version inédite de sa chanson « Home », lancée il y a 21 ans comme premier extrait de l’album multiplatine It’s Time. « Il m’a dit ‘’emmène-moi dans ton univers musical’’ et il a trippé sur la proposition. Je n’en reviendrai jamais, je pense! », exprime-t-elle.

Michael Bublé ajoute : « J’ai eu la chance de vivre mon rêve, et je me souviens à quel point ç'a été déterminant et significatif quand quelqu’un a cru en moi. Si je peux maintenant être cette personne pour quelqu’un d’autre et l’aider à le guider dans son propre parcours, je le ferai. C’est vraiment précieux. »

Il s'agit d'un nouveau jalon excitant dans la carrière de l'artiste québécoise, après la conquête de Paris, une certification platine pour l'album Dysphorie et plusieurs spectacles dans des festivals cet été. C'est à ne pas manquer sur toutes les plateformes d'écoute en ligne à compter du 13 février.