Arnaud Soly reçoit des humoristes populaires qui viennent mettre SOUS LE SPOT une personne de leur entourage en leur dédiant un numéro d’humour de type roast, avec amour et irrévérence, devant une salle déjà conquise. Qu’il s’agisse d’une sœur, d’un parent, d’un collaborateur, d’un ami ou même d’un ancien professeur, ces proches des humoristes n’ont aucune idée de la surprise qui leur est réservée. Les invités d’Arnaud ont donc dû rivaliser de supercheries pour les amener en salle et ces coups pendables, tous plus originaux les uns que les autres. Certains proches des humoristes apprendront qu’ils sont SOUS LE SPOT, alors que le projecteur s’allumera sur eux dans la salle quelques secondes seulement avant le numéro.