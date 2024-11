Patrick Huard titille ses fans avec un projet secret

C'est du moins ce qu'il explique dans une vidéo, où il affirme que « ça me tentait de retrouver ce contact-là avec vous autres. Je me disais "si je reviens, c'est pour quelque chose d'important". Je veux que ça soit différent. Là, c'est là. Là, j'ai la bonne raison de revenir vers vous, sur les médias sociaux, parce que ce que j'ai envie de créer, c'est quelque chose d'interactif, où on va discuter créativement de cette affaire-là. Vous allez pouvoir me poser des questions, je vais vous répondre honnêtement. Moi, je vais vous poser des questions. Vous allez avoir de l'impact, même sur l'histoire et la création de ça. Pour vrai. Je vais vous montrer tout l'envers du décor de cette chose. »

Ce samedi, sans crier gare, l'animateur et comédien Patrick Huard a effectué son grand retour sur les réseaux sociaux. Après avoir évité cette avenue sociale pendant une bonne dizaine d'années, le comédien souhaite dorénavant reconnecter avec le public, et ainsi gagner en proximité, au moyen de la plateforme Instagram.

On comprend donc, sous tous ces non-dits, que le retour de Patrick Huard sur les médias sociaux est intrinsèquement lié à la création d'un nouveau projet d'envergure. De quelle nature? Le principal intéressé n'officialise rien, mais soutient qu'il dévoilera des indices ponctuellement, jusqu'au grand dévoilement, lequel pourrait avoir lieu le 14 novembre prochain, à en juger la légende de son compte Instagram.

Il conclut ensuite sa vidéo en se levant de son siège et, sans dire un mot, y révèle une inscription des plus révélatrices, où peut y lire très distinctement « Bon Cop, Bad Cop », soit le nom de la populaire série de films de Colm Feore et de Patrick, dont le premier volet est paru en 2006. Pour rappel, il a été annoncé au début de l'été 2023 que la populaire franchise aurait droit à une série dérivée de 8 épisodes au petit écran, sur CRAVE. Serait-ce le projet auquel il fait référence? Tout porte à croire que oui! Il semble donc que le public aura une certaine influence sur le contenu porté à l'écran.

Quoi qu'il en soit, on devra surveiller la page de Patrick pour obtenir de plus amples détails! Il est possible de s'abonner ici.