Ricardo sera grand-père pour la première fois

Le clan Larrivée a de quoi se réjouir en ce début d'année avec l'arrivée future d'un nouveau membre! En effet, Béatrice, la fille de Ricardo et Brigitte Coutu, attend son premier enfant avec son conjoint Louis-Félix. Découvrez d'ailleurs des photos du mariage ici.

C'est la matriarche de la famille qui en a fait l'annonce ce samedi, via une infolettre émise aux abonnés du magazine RICARDO. Elle explique que, dans le nouveau numéro, Ricardo et son équipe ont voulu répondre à certains besoins criants des lecteurs, par exemple en proposant des recettes à cuisiner en grande quantité. Elle poursuit :

« Cela peut être très pratique de remplir le congélateur avant l'arrivée d'un bébé, entre autres. C'est un sujet qui me touche particulièrement, puisque je serai grand-mère et Ricardo grand-père pour la première fois au printemps. Notre fille Béatrice est enceinte. »

Cette annonce constitue en fait le préambule de la section « En attendant bébé » du plus récent numéro hivernal, où le réputé chef et ses troupes y partagent leurs meilleurs trucs pour bien manger malgré les nuits mouvementées et les journées qui sont désormais plus occupées par le bébé. Le magazine est disponible en kiosque dès maintenant.

Ricardo et Brigitte seront donc grands-parents pour la toute première fois au cours des prochains mois, un rôle dans lequel ils excelleront assurément avec brio! Le nouveau-né aura-t-il la même aise derrière les fourneaux que son grand-père? Chose certaine, nous souhaitons témoigner nos plus sincères félicitations au jeune couple pour l'arrivée du bambin!

Notons qu'au sein de l'entreprise familiale, Béatrice Larrivée occupe depuis octobre dernier le poste de directrice du développement des affaires et des initiatives stratégiques, dont la mission repose notamment sur l'accroissement et la visibilité de la marque culinaire et le développement de projets chez RICARDO Média.

De son côté, Ricardo est depuis peu à la barre du talk-show Deux hommes en or et Rosalie, diffusé les vendredis à 21 h sur les ondes de Télé-Québec. Découvrez des images du plateau remis à neuf dans cet article.