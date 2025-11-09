Voici quand vous pourrez voir Patrick Huard à Deux hommes en or et Rosalie

Il y a quelques mois déjà, on nous annonçait l'arrivée prochaine de Patrick Huard au sein de l'équipe de Deux hommes en or et Rosalie. En effet, en raison du départ de Jean-Philippe Wauthier, la production devait trouver un digne successeur pour mener à bien de nouvelles entrevues.

Ainsi, aux côtés de Rosalie Bonenfant et Ricardo, fraîchement intégré à l'équipe lui aussi, on retrouvera dès janvier prochain Patrick, dans un rôle qui semble taillé sur mesure sur lui. Armé de son légendaire charisme et de sa dérision unique, Patrick s'avérera certainement un animateur de choix.

« J’ai toujours aimé les vraies conversations, celles qui font réfléchir, sourire, débattre et avancer. J’ai hâte de retrouver Rosalie, Ricardo et tout le monde à la maison pour qu’on brasse ça ensemble chaque semaine » avait-il d'ailleurs révélé, lors de l'annonce de son arrivée au sein du talk-show.

Et puis, il faut dire que ce dernier a sur faire ses preuves à la barre du talk-show quotidien La Tour, qu'il a animé pendant 2 saisons, sur les ondes de TVA. À l'époque, les téléspectateurs s'étaient entichés de la tête d'affiche du réseau privé, pour ses questions et sa bienveillance envers les artistes invités.

C'est donc le vendredi 9 janvier à 21 h, sur les ondes de Télé-Québec, que l'on pourra voir Patrick à Deux hommes en or et Rosalie pour la première fois. La première liste des invités devrait être dévoilée au cours des prochaines semaines. Il nous tarde d'ailleurs de voir la complicité qui se dessinera entre les 3 animateurs!

Autrement, 2026 s'annonce d'ores et déjà comme une autre année particulièrement faste pour l'homme de 56 ans, qui cumule les projets. D'abord, il reprendra son rôle d'animateur dans la 4e saison de la divertissante proposition de Prime Video, LOL : Qui rira le dernier?, dont on vous invite à découvrir la distribution de haut niveau ici.

Puis, il présentera également l'adaptation télévisée de Bon cop, bad cop, sur la plateforme Crave. Enfin, toujours sur Crave, Patrick animera la toute première adaptation québécoise de Fear Factor, Fear Factor Célébrités. Dans cette émission, des personnalités connues de tout horizon doivent relever des défis mettant à l'épreuve leur courage. Apprenez-en plus ici.

Légèrement occupé, vous dites?