Photos : Patrick Huard nous présente l'imposant plateau de Fear Factor Célébrités

Ce vendredi, les médias étaient conviés à découvrir les décors de la nouvelle émission Fear Factor Célébrités, l'adaptation québécoise qui sera animée par Patrick Huard.

C'est ainsi que nous avons pu découvrir l'imposant plateau, niché au coeur des studios Grandé à Montréal, en compagnie de l'animateur. C'est là que plusieurs célébrités viendront mettre leur courage au défi l'an prochain.

D'imposantes structures pour grimper, une piscine et bien plus encore se retrouvent dans les studios : le but est évidemment d'évoquer à la fois le dépassement de soi, l'imprévisibilité et la peur.

Un premier candidat s'était révélé cette semaine, pendant une entrevue télévisée. Voyez de qui il s'agit ici.

Il faudra assurément des participants très audacieux pour se mesurer à ce décor intimidant. Nous en avons d'ailleurs rencontré quelques-uns ce vendredi, dont Marie-Lyne Joncas, Mathieu Dufour et Anik Jean. Ceux-ci ont dû « S’envoyer en l’air » entre deux voitures suspendues entre ciel et terre par deux grues.

Découvrez toutes nos photos de notre visite de plateau ci-dessous.

La première saison de Fear Factor Célébrités sera déposée sur la plateforme Crave au printemps 2026.