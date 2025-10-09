Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Un premier invité de Fear Factor Célébrités dévoilé

Un animateur très connu et aimé du public.

Image de l'article Un premier invité de «Fear Factor Célébrités» dévoilé
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Une édition québécoise de Fear Factor est présentement en tournage à Montréal.

Alors que Guy Jodoin était de passage sur le plateau de l'émission Dans les médias, il a confié à Marie-Louise Arsenault qu'il se mettait souvent en danger et a laissé glisser comme exemple qu'il participerait bientôt à la compétition Fear Factor Célébrités, animée par Patrick Huard.

L'identité des artistes qui joueront à cette mouture toute québécoise du format américain, diffusée de 2001 à 2006 sur les ondes de NBC, n'a toujours pas été annoncée.

Dans Fear Factor, les candidats sont invités à surmonter leurs peurs les plus profondes en effectuant des cascades extrêmes pour un prix en argent. On s'imagine que dans la version « célébrités », le montant sera remis à une fondation.

Précisons que, à Dans les médias, Guy Jodoin a aussi révélé avoir eu plusieurs offres après avoir annoncé qu’il quittait Le tricheur. Le retrouvera-t-on à Radio-Canada? Ce n'est pas impossible, mais les tentatives de Marie-Louise Arsenault pour le faire parler de son avenir professionnel n’ont pas porté fruit.

L'animateur de Sortez-moi d'ici sera-t-il bon joueur pour relever les défis proposés par Patrick Huard? Nous avons comme l'impression que lorsque Guy Jodoin se lance dans un projet, il s'y investit à fond. La chose nous sera certainement confirmée dans les prochains mois.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50