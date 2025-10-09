Un premier invité de Fear Factor Célébrités dévoilé

Une édition québécoise de Fear Factor est présentement en tournage à Montréal.

Alors que Guy Jodoin était de passage sur le plateau de l'émission Dans les médias, il a confié à Marie-Louise Arsenault qu'il se mettait souvent en danger et a laissé glisser comme exemple qu'il participerait bientôt à la compétition Fear Factor Célébrités, animée par Patrick Huard.

L'identité des artistes qui joueront à cette mouture toute québécoise du format américain, diffusée de 2001 à 2006 sur les ondes de NBC, n'a toujours pas été annoncée.

Dans Fear Factor, les candidats sont invités à surmonter leurs peurs les plus profondes en effectuant des cascades extrêmes pour un prix en argent. On s'imagine que dans la version « célébrités », le montant sera remis à une fondation.

Précisons que, à Dans les médias, Guy Jodoin a aussi révélé avoir eu plusieurs offres après avoir annoncé qu’il quittait Le tricheur. Le retrouvera-t-on à Radio-Canada? Ce n'est pas impossible, mais les tentatives de Marie-Louise Arsenault pour le faire parler de son avenir professionnel n’ont pas porté fruit.

L'animateur de Sortez-moi d'ici sera-t-il bon joueur pour relever les défis proposés par Patrick Huard? Nous avons comme l'impression que lorsque Guy Jodoin se lance dans un projet, il s'y investit à fond. La chose nous sera certainement confirmée dans les prochains mois.