Une nouveauté réjouissante pour Ricardo

Dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver en librairies Mon premier livre de recettes – Tome 2, une nouveauté réjouissante que lance Ricardo.

Le premier tome avait connu un succès fou auprès des familles, avec plus de 200 000 exemplaires vendus, ce pour quoi nous accueillons cette nouveauté avec un grand sourire.

Le livre, qui contient évidemment de nombreuses recettes faciles avec lesquelles les enfants peuvent apprendre à cuisiner en s'amusant, est divisé en cinq chapitres ludiques :

Y’a pas juste des céréales pour déjeuner !

Qu’est-ce qu’on maaaaange ?

Pour mes p’tits creux

J’ai soif !

Mon chapitre préféré : les desserts

Voilà des titres qui ne manquent pas de piquer la curiosité, n'est-ce pas?

Parmi les recettes qui attirent d'emblée notre intérêt, on note Le tofu général tao à l'air fryer (on vous partage d'ailleurs la recette ci-dessous. De rien!), les nouilles ramen au fromage, les roulés de pain doré aux céréales et plus encore.

Ricardo nous dit : « On a l’impression que quelque chose de magique se produit quand on cuisine et qu’on mange ensuite ce que l’on a préparé avec quelqu’un. Une recette, c’est un grand cadeau que l’on offre. On y met son temps, son énergie, son cœur. La récompense est immense. Voir les yeux de ses parents, de ses frères et sœurs ou d’un ami s’illuminer, ça fait du bien. Ça donne envie de recommencer. Et sans s’en rendre compte, on devient bon, mais surtout, on devient autonome. C’est gratifiant de réaliser que l’on est capable de bien se nourrir soi-même et de pouvoir nourrir les autres. »

Parution en formats physique et numérique/ Le 19 septembre 2024 aux éditions La Presse / 39,95 $ ET 27,99 $ | 200 pages