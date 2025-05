Ricardo aborde son nouveau rôle de grand-père pour la première fois

Ce mardi, l'animateur et homme d'affaires Ricardo Larrivée était de passage sur le plateau du talk-show estival Bonsoir bonsoir!, animé par Marie-Claude Barrette.

D'entrée de jeu, celle-ci l'a évidemment questionné sur son tout nouveau rôle de grand-père, alors que sa fille Béatrice a donné naissance à un petit garçon nommé Arthur. Ému, Ricardo explique qu'il est dans une bonne période de sa vie et qu'il est heureux de voir sa famille en santé :

« Y'a comme un petit bout d'éternité qui est arrivé. J'en parlais avec ton homme [Mario Dumont], c'est quand même extraordinaire, on était pâmés les deux sur nos petits-enfant. J'ai dit : "C'est drôle d'être pâmé sur quelqu'un que tu ne connais pas encore!" Je veux dire, il est beau, tu l'aimes et tu le cajoles, mais j'ai hâte de le connaître. Je suis comme très émotif quand je le vois, je le regarde et je me dis "mon Dieu, on va être ensemble toute notre vie! Je vais pouvoir t'accompagner, t'écouter, être là, faire ce que j'ai pas eu le temps des fois de faire"! »

Marie-Claude lui demande alors s'il pense que ce qui n'a pas pu être fait avec ses enfants se rattrape. Il répond : « Je pense que oui! Je pense que, juste pour la patience et le temps. [...] Il y a beaucoup de c'pas grave, je trouve. Tous les grands-parents à qui je parle, peu importe l'âge, ils disent tous ça. On réalise beaucoup qu'on s'en faisait pour pas grand-chose. Pis maintenant, quand ils sont là, tu les accueilles dans ce qu'ils sont. »

Puis, un peu plus tard dans l'émission, Ricardo a révélé qu'il a récemment acheté une petite pelle mécanique à Arthur, pour que la paire puisse jardiner ensemble, quand le moment sera venu. On craque! Nous n'avons aucune difficulté à imaginer la complicité entre Ricardo et son petit-fils!

Ceux-ci ont d'ailleurs posé ensemble le mois dernier, dans une publication tout à fait adorable sur les réseaux sociaux. Découvrez le tout ici.