Découvrez les premières images de Ricardo dans son nouveau projet à la télé

Ce véritable vent de changement pourra être visionné dès janvier prochain et déjà, de premières images ont été relayées, où on peut voir Ricardo entouré de ses nouveaux collègues. Découvrez-les ci-dessous :

Notons également que le décor a été revampé et que les tournages ont désormais lieu au coeur du centre-ville de Montréal, pour offrir au public en studio une ambiance encore plus chaleureuse, propice aux confidences et espiègleries de toutes sortes. Par conséquent, nous sommes particulièrement fébriles à l'idée de découvrir le populaire chef à l'oeuvre, où on s'imagine qu'il sera à l'aise comme un poisson dans l'eau!

Pour autant, même si la saison hivernale s'annonce occupée pour l'homme de 57 ans, cela ne l'empêche pas de poursuivre ses efforts au sein de son entreprise culinaire. Ce dernier s'est d'ailleurs immiscé dans la cuisine de Soeur Angèle, plus tôt cette semaine, pour lui présenter Mon RICARDO+, une option qui permet de transformer des recettes personnelles en fiches-recettes numériques, par l'entremise d'une simple photo. Vous pouvez voir le résultat attendrissant ci-dessous :