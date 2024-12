Un party de Noël gourmand de rêve pour l'équipe de RICARDO Media

Ricardo a l'habitude de gâter ses employés avec des évènements festifs uniques et ce Noël ne fait certainement pas exception à la règle.

Le thème du party de Noël de RICARDO Media était la cabane à sucre, même que celle-ci avait été rebaptisée La cabane cochonneRic pour l'occasion.

Les plats avaient été confectionnés par le copieux restaurant Au Pied de Cochon de Martin Picard. Ainsi, les convives ont pu déguster des huîtres Rockefeller, des rillettes d'esturgeon, du jambon braisé au cidre et au sirop d'érable, du poulet farci sauce à l'orange et du parfait de foie gras et pomme confite.

Puis, pour dessert : sorbet à la clémentine et sabayon à la Chartreuse, sucre à la crème et noix de Grenoble, gâteau tricoté serré marrons et orange ainsi que tartre à l'érable et dulce de leche.

Salivez-vous, vous aussi?

Notons que, sur les photos au bas de l'article, vous pouvez voir Ricardo en compagnie de sa fille aînée, Béatrice, qui a été nommée, en octobre dernier, au poste de Directrice du développement des affaires et des initiatives stratégiques.

Brigitte Coutu, la femme de Ricardo et la mère de Béatrice, figure aussi sur les photos. Celle-ci est présidente de RICARDO Media.

On souhaite de joyeuses Fêtes à Ricardo, sa famille et son équipe qui nous accompagneront certainement dans plus d'une de nos recettes ce Noël!