Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Martin Picard

Animateur
Visionner les images de Martin PicardMartin Picard
Masterchef Québec
MasterChef Québec
Martin Picard
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (8)

Voir tout
Voir les films de Martin Picard sur Cinoche.com

Dans l'actualité

Voir tout
Masterchef Québec
Télé

Découvrez la bande-annonce de la nouvelle saison de Masterchef Québec

Thursday, August 6, 2026 1:00 PM
Image de l'article Découvrez les premières images de l'édition des fêtes de «Masterchef Québec »
Télé

Découvrez les premières images de l'édition des fêtes de Masterchef Québec

Thursday, November 20, 2025 11:20 AM
<em>Masterchef Québec</em>
Télé

Martin Picard va respecter sa promesse faite à Louis de Masterchef Québec

Friday, October 10, 2025 3:00 PM
Tammy Hurteau - MasterChef Québec S3 (2025)
Télé

Ce populaire comédien s'amène dans la cuisine de MasterChef Québec la semaine prochaine

Sunday, September 21, 2025 8:00 AM
Masterchef Junior Québec
Stars

Vidéo : Le jeune Harrison de Masterchef Junior réalise un rêve

Thursday, September 18, 2025 12:20 PM
Masterchef Québec
Télé

Un premier départ très émotif à Masterchef Québec

Sunday, September 14, 2025 9:47 PM
Masterchef Québec
Télé

Une bande-annonce relevée pour la 3e saison de Masterchef Québec

Monday, August 4, 2025 7:00 PM
Masterchef Québec, saison 3
Télé

Découvrez les visages des candidats de la 3e saison de Masterchef Québec

Thursday, July 10, 2025 12:10 PM
Masterchef Junior Québec
Télé

Entrevue : Martin Picard a été une rencontre marquante pour Xavier

Friday, June 20, 2025 12:30 PM
Masterchef Junior Québec
Télé

Un départ crève-coeur à Masterchef Junior : Martin Picard trouve les bons mots

Thursday, May 29, 2025 7:30 PM
Masterchef Junior Québec
Entrevue

Thomas retrouve peu à peu son amour pour la cuisine après son élimination difficile à Masterchef Junior

Friday, May 2, 2025 10:40 AM
<em>Masterchef Junior Québec</em>
Télé

Vous aurez besoin de mouchoirs pour les éliminations de Masterchef Junior Québec

Thursday, May 1, 2025 11:30 AM
<em>Masterchef Junior Québec</em>
Télé

On craque complètement pour la bande-annonce de Masterchef Junior Québec

Tuesday, April 1, 2025 11:55 AM
Image de l'article « Masterchef Québec» revient pour une 3e saison avec un ajout majeur : Les téléspectateurs ont été entendus
Télé

Masterchef Québec revient pour une 3e saison avec un ajout majeur : Les téléspectateurs ont été entendus

Monday, February 24, 2025 2:15 PM
Image de l'article Martin Picard accepte l'invitation d'un ancien candidat de «Masterchef Québec »
Stars

Martin Picard accepte l'invitation d'un ancien candidat de Masterchef Québec

Monday, December 23, 2024 1:00 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c