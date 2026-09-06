Voici ce qui vous attend dans la cuisine de MasterChef Québec cette semaine

Quel est cet exquis parfum de compétition et ce léger tintement de casseroles au loin, si ce n'est que le début de la quatrième saison de MasterChef Québec? Effectivement, la populaire émission reprend les ondes de TVA ce dimanche, après une pause de plusieurs mois. Et il semble que les animateurs Stefano Faita et Martin Picard aient relevé d'un cran l'intensité du concept, alors que les 20 candidats en verront de toutes les couleurs.

À quoi nous attendre lors de cette première semaine? Déjà, le premier épisode de la saison mettra la table avec un menu relevé et assez épicé, tandis que les 20 candidats sélectionnés - découvrez leur identité ici - devront cuisiner un premier plat pour s'emparer d'un des 16 tabliers blancs de la saison. Au terme de l'épisode, six tabliers seront remis à six concurrents, leur garantissant une place au sein de la brigade de cette quatrième édition de la compétition.

Puis, ce lundi, les membres de l'équipe des tabliers verts pourront espérer intégrer la cohorte en cuisinant à la perfection une coquille Saint-Jacques. Mardi, d'autres candidats essayeront de troquer leur tablier gris pour un tablier blanc en cuisinant un grand classique culinaire, le steak-frites. Enfin, ce mercredi, une ultime chance d'obtenir un tablier blanc sera offerte aux candidats potentiels, alors qu'ils devront se démarquer en concoctant un plat qui sera dégusté à l'aveugle par les juges. Frissons garantis!

Ce n'est donc que dimanche prochain que la compétition débutera officiellement, alors que les 16 aspirants au titre de champion de la saison seront connus. Pour ce faire, ceux-ci auront la lourde tâche de cuisiner des plats qui ont marqué leurs souvenirs, devant le juge invité de la soirée Luca Cianciulli. Qui parviendra à se démarquer suffisamment? On peut affirmer hors de tout doute que cette première semaine s'annonce alléchante en surprises et onctueuse en retournements de situation!

La grande première de MasterChef Québec sera présentée ce dimanche à 20 h 30 à TVA, puis les quotidiennes seront diffusées du lundi au mercredi à 19 h 30.