Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Découvrez la bande-annonce de la nouvelle saison de Masterchef Québec

Ça bouille en cuisine!

Masterchef Québec
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

TVA a dévoilé jeudi les premières images de la quatrième saison de Masterchef Québec.

On peut y voir évoluer les nouveaux cuisiniers amateurs, qui tenteront de décrocher le précieux et unique titre de MasterChef Québec.

Encore une fois cette année, les juges Martin Picard et Stefano Faita seront entourés d'invités de marque. Dans la bande-annonce, on peut apercevoir, entre autres, Martin Juneau, Genevieve Everell et Pasquale Vari des Chefs.

Comme à l'habitude, chaque semaine (du lundi au mercredi à 19 h 30) culminera avec la grande soirée d'élimination du dimanche, chargée en émotions et riche en surprises.

Nous vous invitons à rencontrer la nouvelle brigade, formée de 20 chefs âgés entre 24 et 65 ans, ici.

Rappelons que, l'an dernier, Samuel Boisvert a été couronné grand gagnant après une finale serrée face à Charlotte Verdier.

Masterchef Québec débarque à TVA dès le dimanche 6 septembre à 20 h 30.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c