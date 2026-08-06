Découvrez la bande-annonce de la nouvelle saison de Masterchef Québec

TVA a dévoilé jeudi les premières images de la quatrième saison de Masterchef Québec.

On peut y voir évoluer les nouveaux cuisiniers amateurs, qui tenteront de décrocher le précieux et unique titre de MasterChef Québec.

Encore une fois cette année, les juges Martin Picard et Stefano Faita seront entourés d'invités de marque. Dans la bande-annonce, on peut apercevoir, entre autres, Martin Juneau, Genevieve Everell et Pasquale Vari des Chefs.

Comme à l'habitude, chaque semaine (du lundi au mercredi à 19 h 30) culminera avec la grande soirée d'élimination du dimanche, chargée en émotions et riche en surprises.

Nous vous invitons à rencontrer la nouvelle brigade, formée de 20 chefs âgés entre 24 et 65 ans, ici.

Rappelons que, l'an dernier, Samuel Boisvert a été couronné grand gagnant après une finale serrée face à Charlotte Verdier.

Masterchef Québec débarque à TVA dès le dimanche 6 septembre à 20 h 30.