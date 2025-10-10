Martin Picard va respecter sa promesse faite à Louis de Masterchef Québec

Ce vendredi, une semaine après son élimination dans Masterchef Québec, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Louis, qui revenait de dix jours de vacances bien méritées. Nous en avons profité pour lui parler de la promesse que lui avait faite Martin Picard pendant le tournage de l'émission.

Lisez notre entrevue complète avec Louis ici.

On se souviendra que Louis avait mentionné son rêve de visiter le restaurant Le Pied de cochon en compagnie de Martin Picard, ce à quoi celui-ci avait répondu : « Si ça t'intéresse, un après-midi, tu m'accompagnes, tu visites plusieurs de mes business et on fait le tour ensemble. Si tu veux, on fait ça! »

Le principal intéressé nous confirme que son rêve se réalisera et qu'une date a été fixée : « C'est le 24 octobre, ça approche! », lance-t-il, visiblement heureux.

« Après mon départ de l'aventure, Martin m'a texté, pour me dire "ce que je t'ai dit, ça va vraiment se passer" », explique-t-il. « J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer. Rendu là, je suis ouvert à tout. Je le vivrai quand ça arrivera. J'essaie quand même de ne pas me créer d'appréhension. »

Dans le contexte d'une compétition comme Masterchef Québec, il est bon de voir le respect et les promesses dépassent le cadre d'un moment de télévision. Nous leur souhaitons une magnifique journée ensemble et nous n'avons pas de doute que cette rencontre sera enrichissante pour tous!