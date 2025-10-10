Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Martin Picard va respecter sa promesse faite à Louis de Masterchef Québec

Ça s'annonce comme un moment formidable pour les principaux intéressés.

<em>Masterchef Québec</em>
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce vendredi, une semaine après son élimination dans Masterchef Québec, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Louis, qui revenait de dix jours de vacances bien méritées. Nous en avons profité pour lui parler de la promesse que lui avait faite Martin Picard pendant le tournage de l'émission.

Lisez notre entrevue complète avec Louis ici.

On se souviendra que Louis avait mentionné son rêve de visiter le restaurant Le Pied de cochon en compagnie de Martin Picard, ce à quoi celui-ci avait répondu : « Si ça t'intéresse, un après-midi, tu m'accompagnes, tu visites plusieurs de mes business et on fait le tour ensemble. Si tu veux, on fait ça! »

Le principal intéressé nous confirme que son rêve se réalisera et qu'une date a été fixée : « C'est le 24 octobre, ça approche! », lance-t-il, visiblement heureux.

« Après mon départ de l'aventure, Martin m'a texté, pour me dire "ce que je t'ai dit, ça va vraiment se passer" », explique-t-il. « J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer. Rendu là, je suis ouvert à tout. Je le vivrai quand ça arrivera. J'essaie quand même de ne pas me créer d'appréhension. »

Dans le contexte d'une compétition comme Masterchef Québec, il est bon de voir le respect et les promesses dépassent le cadre d'un moment de télévision. Nous leur souhaitons une magnifique journée ensemble et nous n'avons pas de doute que cette rencontre sera enrichissante pour tous!

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50