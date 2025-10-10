Entrevue : Louis souhaitait représenter un autre type d'hommes à la télé avec Masterchef Québec

Avant même son initiative de s'inscrire à Masterchef Québec, Louis avait fait un constat qui le contrariait : celui de ne pas se reconnaître à la télévision. Sensible et tendre, le plus récent exclu de la compétition ne se reconnaissait plus dans les modèles masculins que l'on voit actuellement dans notre société, ce qui l'a poussé à vouloir montrer autre chose à la télévision. C'est ce qu'il nous explique en entrevue, près d'une semaine après la diffusion de son élimination, avec la formidable authenticité qu'on lui connaît.

Je voulais voir s'il y avait de la résonance, s'il y avait de l'écho dans la société pour le type de personne que je suis. Suite à tous les commentaires que j'ai eus, j'ai comme l'impression que oui.

« Moi, c'était l'objectif de faire de la télé, ça fait longtemps », nous lance-t-il d'emblée. « Peut-être pour présenter d'autres choses que ce qu'on voit habituellement, du fait de mon parcours atypique, du fait de mes intérêts qui sont atypiques aussi, en fonction des modèles masculins prédéfinis comme on pourrait dire. C'est surtout dans cette optique-là que j'ai voulu tenter l'expérience humaine. »

Il poursuit : « Parce qu'avant tout, pour moi Masterchef, c'était vraiment l'expérience humaine. C'est l'interaction avec les autres, puis c'est de vivre pleinement l'effervescence de ce qui se passe en cuisine. » En ce sens, le candidat estime avoir rencontré des personnes extraordinaires sur le plateau, qui lui ont permis de remettre certaines choses en perspective, comme l'importance de l'amitié et d'avoir des moments de détente pour soi : « C'est une des raisons pour lesquelles ma femme a voulu que je participe à ça. Ma femme devait être plus heureuse que moi. Elle a comme compris que cuisiner, ça me fait du bien. »

Contrairement à d'autres candidats qui ont vécu difficilement leur élimination de la compétition, Louis, lui, estime qu'il était temps pour lui de partir. Sincère, il nous explique que ses fonctions de contremaître, qu'il continuait à endosser à 100 % pendant les tournages, rendaient l'expérience complexe pour lui : « Moi, avec la charge de travail que j'ai dans la vie de tous les jours, puis ce que ça exigeait de participer à Masterchef, je n'aurais pas été capable de soutenir le rythme. Je n'étais pas capable de me rendre plus loin que ça. »

J'ai fait mon possible, mais c'était un soulagement, dans le fond, quand j'ai été éliminé. Je n'ai jamais eu l'ambition de gagner cette compétition-là quand j'ai démarré le processus.

Il s'explique : « On le voit dans l'émission, Raphaël était content. Il désirait rester là, puis je suis content qu'il ait pu rester suite à mon élimination. Il y a ce qu'on voit à la télé, mais il y a tout ce qui est en arrière aussi. Au-delà de la compétition, ce que le téléspectateur va voir, c'est le 30 minutes d'émission ou le 1 heure le dimanche. En arrière de ça, on a tous des vies. Puis moi, ma job exige quand même pas mal. »

J'ai essayé de démontrer une certaine vulnérabilité du fait que je voulais être authentique. Je voulais montrer ce que je veux voir.

Parmi ses plus beaux souvenirs, Louis revient évidemment sur son succès avec la pieuvre, un épisode qui s'est révélé être une véritable explosion de bonheur à l'écran. Mais il évoque aussi la qualité des personnes qu'il a rencontrées sur le plateau, que ce soit les juges Martin Picard et Stefano Faita que les candidats. « D'avoir rencontré d'autres gens de quelque chose qui me passionne, ça a fait en sorte que ça a élargi un peu mes horizons et ça me permet de créer des activités où je suis capable d'aller me détendre. C'est une belle gang! [...] Je viens de revenir de voyage, je n'avais pas mon cellulaire avec moi. J'ai eu 1318 messages manqués sur notre groupe Snapchat. C'est complètement fou », lâche-t-il en riant.

« Oui, mon amour de la cuisine a grandi et ma technique s'est raffinée aussi », conclut Louis, dans une journée de congé où il s'apprêtait à cuisiner une recette de Laurent Dagenais pour son épouse. Au-delà de l'aspect compétitif, cet homme drôle, empathique et vrai nous aura fait la meilleure démonstration que d'être soi-même est toujours la meilleure recette.

Masterchef se poursuit, du dimanche au mercredi, sur les ondes de TVA.