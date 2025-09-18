Vidéo : Le jeune Harrison de Masterchef Junior réalise un rêve

Le grand chef Harrison, de Masterchef Junior Québec, a maintenant un plat à la carte du restaurant Le Pied de cochon de Martin Picard, pour le mois de septembre.

En effet, le finaliste de la première édition de l'émission a réalisé un rêve en allant cuisiner l'une de ses recettes au réputé établissement, en compagnie de son mentor, Martin Picard lui-même, qui a joué au sous-chef.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Harrison écrit sur ses réseaux sociaux : « Une recette parfaite pour la saison des tomates 🍅

Je vous présente mon tartare de saumon, accompagné d’une eau de tomates. Un plat frais et plein de soleil, idéal pour profiter des récoltes estivales!

J’ai eu le privilège de la préparer dans les cuisines du légendaire @restaurantaupieddecochon , avec Martin Picard comme sous-chef 😄 Oui, vous avez bien lu… je vis un rêve! À écouter jusqu’à la fin pour un petit moment cocasse!

Un immense merci à Martin et Michael pour votre générosité, votre temps et cet accueil inoubliable.

Et si vous préférez la déguster plutôt que la cuisiner, elle est à la carte jusqu’à la fin septembre au Pied de Cochon 😉 »

Retrouvez la recette complète dans la publication ci-dessous.

Dans la vidéo, on peut entendre Martin Picard dire à Harrison : « Tu te souviens, quand tu avais fait ta recette à Masterchef, je t'ai dit "cette recette-là est tellement bonne, que je la mettrais au restaurant". »

Chose dite, chose faite. Les adeptes de l'émission peuvent maintenant goûter à la cuisine de ce chef de la relève, qui promet de continuer à nous en mettre plein la vue dans les prochaines années.

On salue au passage la gentillesse de Martin Picard, qui se montre particulièrement attendrissant avec ces jeunes cuistots. Il a d'ailleurs réitéré, à la fin de la vidéo ci-dessous, le fameux câlin qui nous faisait sourire après chaque élimination à Masterchef Junior Québec.

On attend avec impatience la nouvelle saison avec des jeunes talentueux, mais entre-temps, on continue de regarder Masterchef Québec, du dimanche au mercredi, sur les ondes de TVA.