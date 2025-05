Thomas retrouve peu à peu son amour pour la cuisine après son élimination difficile à Masterchef Junior

Au terme d'une première semaine captivante de Masterchef Junior Québec, un premier candidat a dû être retranché de l'aventure, dans un segment crève-coeur, non sans avoir eu le temps de nous impressionner avec ses qualités de cuisiner.

En effet, ce jeudi, le petite Thomas, surnommé le « cuisinier du bonheur », a quitté le plateau de TVA, en versant des larmes, tout comme nous à la maison qui le suivions depuis une semaine. Au lendemain de la diffusion de l'épisode, nous nous sommes entretenus avec le pétillant garçon de L'Ancienne-Lorette, qui dresse un bilan positif de son aventure, bien qu'il ait connu une grande période de tristesse après les tournages, comme il nous l'explique lui-même.

Il nous indique d'abord d'où vient son coquet surnom : « Au début, on cherchait des noms et on s'était dit qu'un cuisinier, ça donne du bonheur. Alors je me suis dit que cuisinier du bonheur, ça a du sens, parce que je suis un cuisinier, parce que je cuisine, puis du bonheur, parce que je donne du bonheur aux personnes. »

En réévaluant son parcours, Thomas nous indique que ce qu'il a préféré, c'est « de se faire beaucoup d'amis », puisque le garçon a conservé des amitiés précieuses de son tournage, notamment avec Xavier. D'ailleurs, la semaine prochaine, tous les candidats se réuniront pour un souper spécial, nous dit-il.