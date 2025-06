Entrevue : Martin Picard a été une rencontre marquante pour Xavier

Parmi les finalistes de la première saison de Masterchef Junior Québec, on retrouve le formidable Xavier, 11 ans de Jonquière, une véritable bombe de talent et de bonne humeur. Toute la saison, Xavier nous a fait rire avec son humour unique, en plus de nous éblouir avec ses assiettes alléchantes!

Le jour de la diffusion de la grande finale de la compétition, nous avons eu l'immense plaisir de nous entretenir avec le pétillant Xavier, qui a bien voulu nous parler de son parcours tout étoile et de sa rencontre marquante avec Martin Picard.

Il nous parle d'abord de la grande finale, qui a finalement été remportée par Zoé : « C'est sûr que ça m'a fait un peu de peine. Mais je me suis battu tout le long. Il y a des moments où ça n'allait pas bien. J'ai pris une grande respiration, puis j'ai avancé, tête baissée. Je me suis enfoncée dans des choses que je ne connaissais même pas. Du miso! Je ne sais même pas une graine c'est quoi? »

Et voilà que Xavier nous faisait sourire à nouveau, avec sa parlure bien à lui et sa vivacité d'esprit explosive!

« Je vais l'admettre, j'ai une bonne débrouillardise », nous lance-t-il en riant. « C'est vrai que j'ai pu me sortir souvent de certaines situations qui auraient pu m'être presque impossible si je n'avais pas eu cette qualité-là! »

C'est d'ailleurs cette attitude qui le rend le plus fier de son parcours de jeune chef : « Ça a vraiment été mon attitude! Je pense que ça a affecté Martin (rires), comme il me le disait. »

D'ailleurs, le jeune homme nous confie avoir eu une conversation déterminante avec Martin Picard, alors que les caméras étaient éteintes après la finale : « Quand ç'a été fini, Martin est venu me voir et je me suis avec. On a parlé. »

Si le sujet de cette conversation, un secret, restera à jamais gravé dans le coeur de Xavier, ce dernier nous dit simplement : « Je pense que ça fait partie des plus beaux moments de ma vie! »

Il faut bien avouer que Martin Picard a été exemplaire cette saison avec les 12 jeunes candidats, prodiguant conseils et réconfort quand le moment le suggérait. Le juge a été particulièrement épatant avec sa justesse et sa bienveillance.

Xavier aborde avec un bonheur certain sa nouvelle popularité auprès du grand public : « Je me fais beaucoup arrêter et je prends beaucoup de photos avec le monde. C'est drôle! Ça me change de ma vie d'avant. »

Moi, ce que je vois pour le futur, ce serait jouer au football et avoir un restaurant.

Marqué par son cheminement dans la compétition, le jeune chef a une passion renouvelée pour la cuisine, qu'il instille dans son quotidien : « Je me suis mis à cuisiner chez ma mère, chez mon père, chez mes grands-parents. Vraiment un peu partout! »

Il ajoute : « Là, j'ai vraiment envie de me faire un gros barbecue là, un party piscine barbecue. Steaks, burgers, côtes levées, saucisses, et des champignons poêlés que je vais aller cueillir avec mon couteau Eugène-Allard! (rires) »

Pas de doute que l'avenir de ce jeune cordon-bleu sera lumineux et amusant, à son image. Nous lui souhaitons que tous ses rêves se réalisent!

Sachez que le père de Xavier est chef copropriétaire d'un restaurant au Saguenay. On vous en parle ici!